Il tris di Giuseppe Conti e Dante De Capitani: rieletti sindaco di Garlate e Pescate

Quorum superato, sindaco confermato. A Pescate sarà ancora primo cittadino per il terzo mandato Dante De Capitani, alla guida della lista unica "Pescate per le Libertà" (civica di area centrodestra): al voto sono andati infatti il 53,78% degli aventi diritto. Stesso esito a Garlate con Giuseppe Conti che fa il tris come sindaco alla guida della formazione "Paesevivo" (civica di area centrosinistra): qui si sono recati alle urne il 54,80% dei cittadini.

La soglia di affluenza necessaria ad evitare il rischio di un commissariamento dovuto alla presenza di una sola lista in corsa, dal canonico 50% più 1 degli aventi diritto, in questa tornata elettorale è stata abbassata al 40% (stante però determinate condizioni). Per avere un sindaco, una giunta e un Consiglio comunale la legge prevedeva che si dovessero realizzare due condizioni: il recarsi alle urne da parte di almeno il 40% degli elettori, con la lista che avrebbe dovuto ottenere un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti. Soglie decisamente superate in entrambi i casi nonostante il netto calo dell'affluenza alle urne.

A Pescate si è passati dal 70,20% di cinque anni fa al 53,78% di oggi. Nei dettagli, il verdetto delle urne di oggi, lunedì 4 ottobre, è stato questo: Votanti 954 (53,78%) su 1.774 elettori aventi diritto; schede nulle 38; schede bianche 51; schede contestate: 0.

Soddisfazione è stata espressa dai due sindaci Giuseppe Conti e Dante De Capitani che restano così alla guida delle Amministrazioni comunali di Garlate e Pescate.

A Garlate l'affluenza è invece scesa dal 63,68% al 54,80% di questa tornata amministrativa. Soddisfatto il rieletto e si suoi Consiglieri. "Come Paesevivo siamo molto soddisfatti di questo risultato, sia perchè il quorum dell'affluenza è stato nettamente superato, sia perchè abbiamo ottenuto quasi 1.200 preferenze da parte dei garlatesi - commenta Beppe Conti - Si tratta di numeri che non erano scontati, soprattutto

in una campagna elettorale strana come questa, senza avversari. Abbiamo spiegato alla gente perchè votarci, parlato del programma e la nostra proposta è stata apprezzata. Ora - conclude il sindaco - avremo la fortuna di poterci occupare di nuovo di Garlate, e lo faremo con rinnovato entusiasmo per permettere al nostro paese di compiere ulteriori passi in avanti".

Tutti i candidati della lista entrano in Consiglio comunale, la più votata è stata la vicesindaco Pierangela Maggi. Con lei gli altri eletti sono: Emanuela Colombo, Annalisa Gnecchi, Francesco Iannello, Mariagrazia Maggi, Marco Manzocchi, Roberto Manzocchi, Diana Nava, Mario Raimondi e Aldo Carlo Sesana.