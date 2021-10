Elezioni 2021, Fratelli d'Italia si promuove: “Siamo in ancora in crescita”

Il coordinatore di Lecco Mastroberardino: “Ora al lavoro per le elezioni provinciali”

Semaforo verde per Fratelli d'Italia dopo l'ultima tornata elettorale. “Si conferma la crescita costante di Fratelli d'italia a Lecco”, analizza il coordinatore provinciale Fabio Mastroberardino prima di entrare nel merito: “Abbiamo vinto con il nostro candidato Matteo Rosa a Sirtori e con il nostro Matteo Manzoni a Crandola, ampiamente riconfermato sindaco dato l'eccellente lavoro di questi ultimi 5 anni. A questi due nuovi sindaci della nostra forza politica, si aggiunge la vittoria di Fabio Festorazzi a Perledo, sostenuto convintamente da Fratelli d'italia e dai suoi massimi esponenti lombardi. Oltre a questi risultati eccezionali, che ci portano ad avere una squadra di sindaci che si aggiunge a Massimo Vergani, già sindaco di Dorio, riusciamo in molti altri comuni a far eleggere diversi consiglieri comunali”.

“Al lavoro per le elezioni provinciali”

Il naso va al passato recente: “Riguardandosi indietro, solo due anni fa gli unici consiglieri comunali di FdI nel lecchese eravamo io a Calolziocorte e Michael Bonazzola a Dervio. A due anni di distanza abbiamo diversi sindaci e una squadra di più di 30 consiglieri su tutto il territorio, attraversando dal meratese, alla Valle San Martino, passando dal capoluogo sino al Lario e alla Valsassina”. La sfida adesso si amplia: “Stiamo quindi lavorando per portare questa squadra alle prossime elezioni provinciali e contribuire alla vittoria del centrodestra”.