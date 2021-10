Elezioni 2021, Italia Viva esulta: “Il populismo non paga. Meglio il riformismo“

Esulta Italia Viva Lecco dopo il risultato delle elezioni amministrative 2021. La sezione lecchese analizza sia il risultato interno, ma anche quello che va oltre i confini della provincia di Lecco: “Il dato nazionale delle elezioni nelle grandi città evidenzia la vittoria dell’ala più moderata del Centro Sinistra in maniera netta, soprattutto dove ha espresso candidati riformisti e capaci di attrarre voti dal Centro, come Beppe Sala a Milano”, commentano la coordinatrice Giulia Vitali e il coordinatore Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera.

“Ma l'astensionismo...”

“Questa analisi vale in gran parte anche per il livello locale, dove abbiamo esperimenti di lista civica come Nibionno, la riconferma di Conti a Garlate, della vicesindaco Arnoldi a Cesana Brianza, di Passoni a Olginate, di Montanelli a Galbiate, di Chiricò proposto da Aldeghi a Barzanò, di Manzoni a Varenna, di Airoldi a Brivio, ecc... - proseguono -. Un grazie speciale va ai candidati che si sono battuti, pur partendo da situazioni di grande difficoltà. L’analisi dei prossimi giorni dev’essere concentrata sul tema dell’astensionismo e sulla necessità di restituire credibilità alla politica coinvolgendo tutti con iniziative comuni e Italia Viva sarà al centro di quest’impegno civico”.