Pronta la nuova giunta di Pescate: Miriam Lombardi vicesindaco, Francesco Nardo assessore

Pronta la nuova Giunta di Pescate. Il riconfermato sindaco Dante Capitani avrà come vice Miriam Lombardi, in passato già componente dell'Amministrazione sostenuta da Pescate per le Libertà. Lombardi avrà anche le deleghe a cultura, sport, turismo, eventi, associazioni, personale e Patrimonio Immobiliare pubblico. L'altro assessore sarà invece Franceso Nardo (a sua volta riconfernato in Giunta) che si occuperà direttamente di servizi sociali e assistenziali. De Capitani è al suo terzo mandato: il voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre ha portato all'elezione della sua lista, unica in corsa, con un'affluenza pari al 53,78%.

"Siamo tutti contenti del risultato - aveva commentato a caldo Dante De Capitani - La soddisfazione mia e dei componenti di Pescate per le Libertà nasce anche dal fatto che in termini di preferenze il consenso per la nostra proposta è stato forte e perfino in crescita, siamo passati infatti da 789 a 865 voti rispetto all'ultima tornata. I cittadini hanno premiato i dieci anni di lavoro fatto per il bene del paese. Spiace non ci sia stata un'altra lista a sfidarci, ma la cosa non è dipesa da noi. Da questo punto di vista il dato positivo è che entreranno con me in Consiglio tutti i candidati in lista. Un grazie ancora va ai pescatesi per la fiducia".

L'altra sera i componenti della maggioranza si sono ritrovati per un brindisi alla vittoria con taglio della torta, oggi invece è arrivata l'ufficializzazione dei due assessori. Nei prossimi giorni anche i riconfermati sindaci delle vicine Garlate e Olginate, rispettivamente Beppe Conti e Marco Passoni, renderanno noti i nomi di coloro che andranno a comporre le nuove giunte comunali.