Elezioni 2022: urne chiuse, inizia lo scrutinio. Dati finali sull'affluenza

Tempo di elezioni nel nostro territorio. Tre comuni lecchesi sono andati al voto domenica 12 giugno, giornata in stile "Election Day" nella quale tutti gli italiani sono chiamati a pronunciarsi anche sui cinque referendum dedicati alla Giustizia. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, nella nostra provincia si voterà per la scelta del sindaco e il per rinnovo del Consiglio comunale a Missaglia, Ello e Premana.

A Missaglia, comune di 8.700 abitanti nella Brianza lecchese, è stata corsa a tre. Paolo Redaelli è il candidato sindaco della lista civica di area centrosinistra "Più Missaglia" espressione della maggioranza uscente guidata dall’attuale primo cittadino Bruno Crippa. A sfidarlo con la formazione "Centrodestra Unito per Missaglia" sarà il candidato sindaco Paolo Maggioni. In corsa anche "La Terza Lista" che per la carica di primo cittadino candida Chiara Camozzi.

A Ello, paese di circa 1.250 residenti, è stata invece sfida all'americana tra due liste elettorali. ''Pensiero e Azione'', espressione della maggioranza uscente, punta sul candidato sindaco Virginio Colombo. ''Rivivere Ello'' candida invece alla carica di primo cittadino il consigliere comunale uscente Elena Pirovano.

A Premana, comune della Valsassina con 2.270 abitanti, è stata invece una sola la lista in corsa. Si tratta di ''Progetto Premana'', guidata dal sindaco uscente Elide Codega che ha lanciato un sentito appello a tutti i cittadini a partecipare al voto. Qui, data la singola lista in corsa, è stato dunque necessario e sufficiente raggiungere il quorum (40%) per evitare che il Comune venga commissariato.

I dati sull'affluenza

Primi dati sull'affluenza, con aggiornamento fissato alle 12: per quanto riguarda il Lecchese il dato è bassissimo, del 6.30%, mentre per quanto riguarda le Comunali si registra solo il 18,83% totale (Ello 21,26%, Missaglia 17,35%, Premana 23,22%). Alle 19 l'affluenza per il referendum ha toccato il 13,49%, mentre quella per le Comunali si è issata fino al 38,56% (Ello 49,95%, Missaglia 36,78%, Premana 38,92%). Alle 23 Ello ha toccato il 69,69%, attesa per i dati finali di Missaglia e Premana.