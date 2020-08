Elezioni 2020, il centrosinistra parte con la piantumazione di un albero al "Belvedere": «Non è solo un gesto simbolico»

Un gesto simbolico, «ma neanche così tanto», per avviare la campagna elettorale "ufficiale" del centrosinistra. La coalizione guidata dal candidato sindaco Mauro Gattinoni, comprendente Partito Democratico, Ambientalmente Lecco, Fattore Lecco e Con la sinistra cambia Lecco, si è ritrovata al parco Belvedere, ampia area verde ai margini rione di Santo Stefano, per piantare un tiglio grazie al supporto dell'agronomo Giorgio Buizza.

«Il messaggio simbolico è quello dell’attenzione ai rioni, il Comune deve aver cura della vita quotidiana dei cittadini - ha spiegato Gattinoni ai presenti -. Abbiamo timbrato e consegnato la lista dei 128 candidati che, da oggi, sono ingaggiate e motivate a fare campagna elettorale. Tutti gli assessori uscenti si ricandidano ed è un buon segnale, perché c’è tanta voglia di andare oltre. L’altro dato è quello delle 30 persone sotto i trent’anni, altro segnale formidabile perché dice che i giovani non sono lontani dalla politica. Tante volte mi parlano di coraggio, composto da tre cose: coraggio del reale, coraggio del limite da superare e coraggio d’immaginare senza utopia».

«Non solo simbologia»

«Questa è anche sostanza, non solo simbologia - ha aggiunto Alessio Dossi, capolista di Ambientalmente -. Come coalizione abbiamo messo il tema ambientale al centro, per noi fondamentale come dice il nome della lista stessa. Abbiamo proposto un piano integrato del bene urbano, perchè dentro una visione complessiva della città pianifichiamo la gestione dell’infrastruttura, che dona benessere e refrigerio».

«Dare in mano la Città a Salvini e Meloni è per noi inimmaginabile - ha arringato Alberto Anghileri, capolista di Con la sinistra cambia Lecco -. Vogliamo, soprattutto, dare attenzione alle persone che hanno pagato più di altre il coronavirus e sta in fondo alla scala sociale, come il ragazzo senegalese che si è tolto la vita proprio qui dopo essere rimasto senza lavoro. Ci sono tante persone che soffrono e non si vedono: bisogna dare particolare attenzione a loro, che provano vergogna anche solo bell’andare a chiedere un pasto in un momento di grande difficoltà. Ce la giochiamo fino in fondo e sono convinto che ce la faremo».

Emanuele Torri, insegnante da vent’anni oggi in carica presso la scuola secondaria di primo grado di Calolziocorte, è alla prima uscita ufficiale nelle vesti di candidato di Fattore Lecco: «Questo progetto ha una visione a lungo termine e vuole partire dalla scuola, dal futuro. L’esperienza è, per me, nuova: “fattore” è anche chi crea e nella coalizione di creatività ve n’è tanta. Servono libertà e coraggio per fare il primo passo, come dice Mauro nel suo libro, e per questi motivi mi sono sentito spinto a intraprendere questa strada. Il programma è significativo e un po’ visionario: sognare serve in questo mondo, così com’è necessario scommettere sui talenti”.

Pietro Ragazzoni, segretario dei Giovani Democratici e candidato con il Partito Democratico, rappresenta l'anima giovane del gruppo: «Sono stati cinque anni complessi per vari motivi. Non si cambia passo con un mandato e Ciresa non sarebbe candidabile nuovamente tra cinque anni, inoltre la coalizione di centrodestra non è unita. I giovani sono ascoltati da Mauro, in lui c’è un riferimento che sa capire esigenze e bisogni da rispettare. Gli altri non lo possono raggiungere determinati obiettivi perché sono divisi, mentre Mauro ha spunti e forza da vendere».

Parola, prima di passare alla vanga, all'agronomo Giorgio Buizza: «La città vive anche di ombra, quindi ben vengano le piante che sono in grado di darci questa grande soddisfazione. Gli uomini senza alberi non possono vivere, mentre il contrario avviene: preoccupiamoci di questo». Infine, sulla scelta del tiglio, coltivato altrove e trasportato in vaso: «E' una pianta che si ammala molto difficilmente ed è delle nostre zone».

