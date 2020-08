Elezioni 2020, Alleanza Civica con Valsecchi: «Lecco si merita un sindaco civico»

Alleanza Civica manifesta la sua soddisfazione politica per gli endorsement e i sostegni, recentemente e in modo diverso, confluiti verso la lista civica di “Appello per Lecco” e al candidato Sindaco - che anche noi sosteniamo - Valsecchi.

Corrado è un civico autentico che ha svolto un ruolo di primissimo piano nella costruzione prima della rete del Civismo lombardo e poi di Alleanza Civica di cui è fondatore assieme a me (Clicca QUI per sentire la mia dichiarazione), Piero Bassetti, Beppe Sala, Elisabetta Strada e tanti altri autorevoli esponenti che si riconoscono nella sfera di un civismo territoriale, il quale vuole ormai confrontarsi ed essere protagonista nel proprio territorio e contestualmente parlare e costruire sinergie anche sul piano nazionale.

Le posizioni espresse da “Azione”, “+Europa” e “Italia in Comune”, espressioni di stima e vicinanza verso Corrado Valsecchi non fanno altro che rafforzare l'idea che Lecco si merita un Sindaco civico che pensa esclusivamente al bene della propria città, ma che ha comunque una rete di contatti politici imponenti in Lombardia come nel resto d'Italia, proprio in virtù della sua storia riconosciuta di cittadino attivo.

Corrado è sempre stato promotore di grandi progetti, anche sperimentali, innovativi e destinati a durare nel tempo. Lo ha dimostrato con “Les Cultures” e lo sta dimostrando con “Appello per Lecco” di cui anche Alleanza Civica può considerarsi figlia.

Noi di Alleanza Civica saremo al fianco di Corrado Valsecchi in questa sfida civica che abbiamo lanciato in comune accordo con “Appello per Lecco”, considerato che non c'erano più le condizioni per riproporre una alleanza con un PD di Lecco miope, pieno di egoismo politico e di voracità di potere. Un atteggiamento quello del locale PD che, come abbiamo potuto constatare in più occasioni, nemmeno ha trovato la condivisione dalle istanze superiori del partito.

Comunque sia, siamo certi che i cittadini lecchesi sapranno cogliere l'attimo e la preziosa disponibilità di Corrado.

Sapranno farsi interpreti del cambiamento e rendersi protagonisti di un risultato elettorale magari non previsto e non prevedibile ma che realisticamente è l'unico che consentirà di avere un sindaco vero che non dovrà mediare con forze e personale politico ideologico e populista.

Alleanza Civica guarda alla sfida di Lecco come un laboratorio di grande innovazione politica e chiediamo a tutti i cittadini di crederci fino in fondo votando per “Appello per Lecco” e Corrado Valsecchi.

In questo comune impegno anticipo già ora che a settembre il nostro movimento sarà presente a Lecco per una manifestazione sull'autonomia che resta il principale cavallo di battaglia (insieme ai valori della semplificazione e competenza amministrativa e dell'ambiente) del civismo regionale e nazionale.

Franco D'Alfonso

Presidente

Alleanza Civica del Nord