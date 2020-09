Giovanni Bruno Bussola è il nuovo sindaco di Ballabio

C'è anche Ballabio tra i Comuni andati al voto nel Lecchese nella tornata Amministrativa del 20 e 21 settembre 2020. A mezzogiorno è arrivato il verdetto: il nuovo sindaco è Giovanni Bruno Bussola, 39 anni, laureato in Economia e Commercio, candidato della lista "Nuovo slancio per Ballabio" che ha superato la formazione guidata da Manuela Deon, "Ballabio Futura".

«Ora subito al lavoro»

Vicesindaco uscente dell'Amministrazione civica di area centrodestra guidata da Alessandra Consonni, appena vista la tendenza del voto a suo favore, Bussola ha ringraziato gli elettori con queste parole: «Ringrazio i tanti Ballabiesi che sono andati alle urne a votare, un segnale estremamente positivo per il nostro paese, segno evidente della voglia di partecipazione. Hanno vinto le idee, hanno vinto le persone e quindi non posso che ringraziare tutti i 12 componenti della mia squadra per l’impegno profuso in questi due mesi: assicurando che questo è solo l’inizio. La priorità sarà il nostro programma elettorale, ma voglio anche lanciare un messaggio a Manuela Deon dicendole che la mia porta sarà sempre aperta, ognuno con i propri ruoli, e che credo nella possibilità di un sano e proficuo rapporto tra maggioranza e minoranza. Oggi si festeggia ma da domani cominceremo fin da subito a lavorare, non c’è tempo da perdere, in questi mesi giustamente si è parlato tanto e adesso è il momento di agire».

Gli aventi diritto al voto erano 3.231, suddivisi in tre seggi. I primi dati (resta la conferma ufficiale) parlano di 1.217 voti a favore di "Nuovo Slancio per Ballabio" e di 1.009 per "Ballabio Futura". Bussola ha già ufficializzato su Facebook la sua vittoria.

I dati definitivi sull'affluenza

Per le Amministrative, il dato finale in provincia di Lecco è il seguente (dati Ministero dell'Interno): 64,41%, molto più alto rispetto al 58,64% delle ultime Amministrative 2019, seppure con soli sette comuni coinvolti. Il capoluogo si attesta al 64,41%, mentre Ballabio fa meglio di tutti con il 72,21%. Sueglio non va oltre il 37,01%.

Alle ore 23 di domenica aveva votato il 50% dei lecchesi coinvolti. All'aggiornamento delle ore 19, il 40,85% degli elettori si era recato alle urne. L'affluenza, alle ore 12, si attestava al 17% in provincia.