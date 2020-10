Elezioni 2020, Bonaccini per Gattinoni: «A Lecco una partita ancora tutta da giocare, la destra non se lo aspettava»

Quella di giovedì 1 ottobre è stata la serata di Stefano Bonaccini a Lecco. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato ospite della coalizione di centrosinistra guidata da Mauro Gattinoni, candidato che nel fine settimana sfiderà Peppino Ciresa (centrodestra) al ballottaggio per eleggere il prossimo sindaco di Lecco. Il 53enne modenese ha presentato il suo libro "La destra si può battere" dal palco di piazza Garibaldi, dialogando con la giornalista Maria Teresa Santaguida e con quattro giovani della medesima coalizioone scelti per salire sulla "scena".

Qualche attimo prima Bonaccini si è soffermato su alcuni concetti: «Dai numeri, direi che la partita a Lecco è ancora aperta, mentre la destra si aspettava di vincere al primo turno. Mi sembra ci siano le condizioni per attrarre coloro che non hanno votato questi due protagonisti. Ciresa? Non essersi presentato al confronto tenutosi in Rai dimostra una debolezza clamorosa, perchè questo dimostri se non ti confronti con una comunità per la quale ti candidi a governare nei prossimi cinque anni. Se fossi un suo elettore, avrei forti dubbi».

Bonaccini fa un parallelismo con la sua vittoria alle Regionali: «Matteo Salvini, mio avversario reale, arrivava da nove vittorie su nove. Abbiamo vinto per tre motivi: eravamo "per" qualcosa e non "contro" qualcosa; perchè lui parlava di tutto meno che dell'Emilia-Romagna; perchè abbiamo avuto il coraggio di tornare a stare tra la gente, smettendo di chiuderci in bar e circoli, riempiendo le piazze lasciate al centrodestra. Possiamo vincere se abbiamo un'idea di società dove non diciamo che siamo i migliori. I governi populisti, invece, hanno bisogno del loro applauso quotidiano per sopravvivere. Mantova, con la vittoria di Mattia Palazzi al 70% abbondante, ha detto che il ballottaggio può ribaltare la situazione».

