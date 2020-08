«"Cambio di passo"? Poi continuano a segnalare situazioni in dirittura d'arrivo...»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La coalizione di centrosinistra propone di riutilizzare spazi cittadini in abbandono come il parco di via Tubi. Auspicando il coinvolgimento delle strutture sociosanitarie e sociali, il parco può avere ricadute importanti nello sviluppo di servizi territoriali.

Il Protocollo sottoscritto nel 2017 tra Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco per la valorizzazione di alcuni immobili pubblici prevede la riqualificazione della sede dell’ex-ASL in via Tubi e dell'area esterna comprensiva del parco. Il progetto ha l’obiettivo di accogliere il Centro Psico-Sociale e il Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale che attualmente versano in una situazione di assoluto degrado in via Ghislanzoni, di fianco al Politecnico. È di ieri, tra l'altro, la notizia dell'aggiudicazione dei lavori. Ricordo che questa situazione rappresenta una ferita aperta da moltissimi anni a cui finalmente è stata trovata una soluzione.

Da questo stesso protocollo del 2017 deriva la sistemazione di molte funzioni pubbliche a livello territoriale, prima fra tutte la possibilità per il Comune di acquisire la nuova sede del municipio in via Marco d'Oggiono. Suggerisco di leggere i contenuti del Protocollo. In una recente intervista, il Sindaco individua il protocollo come processo che raccomanda nelle mani dei successori, quasi fosse un figlio politico.

Quando si riflette sull'importanza di conoscere la storia per non disperdere ciò che è già stato fatto, credo si debba pensare anche al recente passato: non si può arrivare e fare tabula rasa, come se in questi anni si fosse rimasti al punto zero.

L'auspicato cambio di passo? Sarebbe un grande successo mantenere quello di questi anni.

Gaia Bolognini

Appello per Lecco