Elezioni 2020: i candidati sindaco raccontano la loro idea di Lecco

Un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale. Il 20 e 21 settembre si vota anche a Lecco per le Amministrative: gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere la compagine che governerà la città nei prossimi cinque anni.

La sfida è tra quattro candidati sindaco, che abbiamo ospitato nei nostri studi di Via Oslavia a Lecco Today, sottoponendo loro dieci domande, sette di contenuto e tre con format "sì o no", più un appello finale al voto.

I candidati sono: Giuseppe "Peppino" Ciresa del centrodestra, Silvio Fumagalli del Movimento Cinque Stelle, Mauro Gattinoni del centrosinistra, Corrado Valsecchi di Appello per Lecco.

Le video interviste

Le domande sottoposte ai candidati

1. Perché nasce questa lista e quali sono i suoi punti chiave?

2. Scuola e lavoro post-Covid: come può, il Comune, agevolare la ripresa a settembre e nel periodo a venire?

3. Due milioni di euro stanziati da Regione Lombardia per il Palazzetto del Bione: come verranno utilizzati? Come, invece, sarà sviluppato tutto il comparto sportivo cittadino?

4. Turismo: partendo dal concorso di idee “Waterfront”, come si possono valorizzare in ottica turistica lago e montagna, principali risorse di Lecco?

5. Infrastrutture e Pgt: come si può migliorare la vivibilità di Lecco attraverso l'efficientamento della viabilità e la rigenerazione urbana?

6. Quali programmi avete per riqualificare l'area della "Piccola"?

7. Tema green e Piano Cave: la sua visione

8. Si o no: chiusura festiva del lungolago?

9. Si o no: un multisala a Lecco?

10. Si o no: un'area dedicata esclusivamente agli spettacoli?

11. Appello al voto

I dati di Lecco

A Lecco la popolazione è attualmente di 46.705 abitanti (censimento 2011), le sezioni elettorali sono 43.