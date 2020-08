Elezioni 2020, depositata la lista civica "Ciresa Sindaco – Lecco Ideale". Arrigoni: «Faremo la differenza nel centrodestra»

«È stata depositata oggi la lista civica Peppino Ciresa – Lecco ideale composta da 29 donne e uomini, capitanati da Antonio Rossi, che si sono messi a disposizione della coalizione di centro destra riconoscendosi pienamente nella figura del Candidato Sindaco e che sono certo saprà fare la differenza», dichiara Fabrizio Arrigoni, coordinatore della lista civica.

«Il nostro gruppo in breve tempo ha saputo strutturarsi grazie a uno spirito di servizio, a una comunione di intenti e di visione sullo sviluppo della nostra città; un lavoro di squadra che ha visto diversi attori al lavoro per cercare di dare ai lecchesi la possibilità di votare una lista pienamente civica - spiega Fabrizio Arrigoni - composta da persone di qualità e di esperienza e riconosciuti professionisti in diversi settori».

«13 donne che ogni giorno, essendo anche mamme, affrontano le sfide educative e sono in campo per cercare di offrire un valore aggiunto e spunti utili alla prossima amministrazione comunale per conciliare i tempi famiglia lavoro oltre che per sottolineare l’importanza della tutela della figura femminile, in un’epoca in cui essa è svilita e come leggiamo, anche nelle recenti pagine di cronaca, maltrattata», rimarca il Coordinatore.

«Abbiamo la fortuna - sottolinea Arrigoni - di poter affermare di essere trasversali, anche nelle esperienze di volontariato, associative e lavorative che vengono espresse nella lista, un valore aggiunto che è stato possibile accomunare grazie alle idee che Peppino Ciresa ha diffuso in questi mesi di campagna e sviluppato nel suo programma elettorale».

«Per me è un grande onore, essere stato scelto da Peppino, nel coordinare questo gruppo; l’appuntamento con i lecchesi per conoscere di persona i candidati è per martedì 1 settembre alle ore 18:00 presso il bar Frigerio di Piazza XX settembre», conclude Fabrizio Arrigoni.

L'elenco dei candidati