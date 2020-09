Elezioni 2020, chiusa la campagna elettorale: scatta il silenzio dei candidati, la parola solo ai lecchesi

Venerdì 18 settembre si è definitivamente conclusa la campagna elettorale alle Amministrative di Lecco. Un percorso lungo sette mesi, in pratica, che ha visto un'emergenza sanitaria con pochi precedenti inserita nella fase più calda, tra inverno e primavera. Domenica 20 e lunedì 21 i lecchesi saranno chiamati a scegliere il sindaco e la squadra che governereranno la città capoluogo per i prossimi cinque anni: la sfida, come noto, è tra Mauro Gattinoni, della coalizione di centrosinistra, Peppino Ciresa, candidato della coalizione di centrodestra, Silvio Fumagalli, per il MoVimento Cinque Stelle, e Corrado Valsecchi, assessore uscente e proposta della lista civica Appello per Lecco.

Tutti e quattro, ieri sera, si sono portati nelle centralissime piazze per chiudere la loro lunga corsa.

Fumagalli: «Dieci punti chiave per Lecco»

Silvio Fumagalli (M5s) e gli attivisti pentastellati, tra cui l'onorevole Currò, hanno puntato su cartelli e slogan, mostrati dalle 18.30 in piazza Garibaldi, sede scelta per l'ultimo appuntamento: «Abbiamo sintetizzato i dieci punti chiave della campagna, ricordati prima che suoni il giusto silenzio: partiamo dal teleriscaldamento, proseguendo con i temi relativi a mobilità, partecipazione e scuole, oltre allo spegnimento del fondo inceneritore. Un ambientalista vero espone questi cartelli, non va solo in giro in bicicletta».

Valsecchi: «Politica e amministrazione si possono fare in maniera leale»

In contemporanea con Fumagalli, Valsecchi (Apl) ha parlato in piazza Cermenati, dov'è andato in scena un comizio-festa spostatosi poi sul battello Dalia, dove ha parlato anche Elisabetta Strada, presidente del Gruppo Lombardi Civici Europeisti: «La nostra è una sfida che piace ai fondatori di Appello per Lecco - ha rammentato Valsecchi -, raccolta dieci anni fa con la città sul baratro, quando il centrodestra si recò dal notaio per far cadere la Giunta Faggi. Abbiamo dato la dimostrazione che si può fare politica e amministrazione in maniera leale, coerente e trasparente. Sono questi gli ingredienti per poter governare: non ci s’improvvisa amministratori dalla sera alla mattina, poiché la macchina comunale è complessa da gestire. Noi abbiamo sempre avuto una grande predisposizione ad avere la vision dello sviluppo cittadino: guardate i programmi altrui, si somigliano al 90%. Noi proponiamo la Grande Lecco, ma diamo risposte anche alla comunità locale e nazionale, poichè va fatto un riordino istituzionale e burocratico».

Ciresa: «Sono abituato alle bufere»

Alle ore 21.00, in piazza Garibaldi, è inizata la serata conclusiva del centrodestra. A fianco di Peppino Ciresa (centrodestra) si sono schierati i leader locali come Daniele Nava, Antonio Rossi, Emilio Minuzzo, Andrea Corti, Emanuele Mauri, Beppe Mambretti, Pietro Fiocchi, Fabio Mastroberardino, Elena Bergonzi, Antonella Faggi, Alessio Butti e Fabrizio Arrigoni, oltre all'onorevole leghista Giancarlo Giorgetti. «Abbiamo ricompattato il centrodestra e di questo sono veramente entusiasta - ha detto Ciresa -. Sono abituato ad attraversare le bufere, ce la faremo anche questa volta stando insieme. La campagna elettorale è stata faticosa per vari motivi, anche per l’impossibilità di stringere le mani della gente: starò sempre in mezzo a loro, in centro e nei rioni, soprattutto quelli periferici che sono stati abbandonati al loro destino. Ci sono tante cose da fare, in ogni angolo della città, tante non richiedono un grande ingegno per portarle a termine. Saremo molto attenti ai fondi europei, perché Lecco ha bisogno di andare avanti con le infrastrutture, che da dieci anni non progrediscono. Dobbiamo, infine, imparare ad ascoltare le persone: istituiremo i consiglieri di quartiere, perché la gente deve sentirsi vicina al Palazzo comunale; in coalizione ci parleremo sempre per risolvere le questioni che si presenteranno».

Gattinoni: «Visioni, valori e vitalità»

Ultimo a salire sul palco, questa volta di piazza Cermenati, è stato Mauro Gattinoni (centrosinistra), anticipato dai rappresentanti delle quattro liste che lo sostengono: «Dalle tre “R” di febbraio passiamo alle tre “V” del 18 settembre: visioni, valore e vitalità. Nell’altra piazza (si riferisce al centrodestra, ndr) avevano paura: la visione di fare contenti i loro amici e non di avere una città bella e solidale li spaventa. I valori non sono da pronunciare, ma rappresentano un faro e una bussola che ci guida nei momenti complessi: c’è chi vuole fare il sindaco con voi e chi non si sa con... non si sa con chi, dando messaggi anni luce lontano dai valori di una città che è medaglia d’argento della Resistenza. La vitalità contraddistingue Lecco, è la cifra del nostro futuro, passando per nuove collaborazioni e sviluppo dell'apparato scolastico; una città dove si vorrà vivere e dove altri vorranno venire a vivere. La campagna elettorale è durata quattro stagioni, è stata infinita e varia, con il pregio di una comunicazione di qualità, che ha fatto capire le nostre idee alla cittadinanza: il 22 andremo a mietere i risultati di questo lavoro. Da qui partiamo per un viaggio lungo dieci anni».

