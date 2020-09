Ciresa presenta la sua squadra: Antonello Formenti, Antonio Rossi, Mauro Piazza, Fabio Dadati e Daniele Nava

Rossi, Nava, Piazza, Formenti e Dadati: sono questi i nomi dei collaboratori più stretti di Peppino Ciresa in caso di elezione a sindaco di Lecco. «Ci sarà una squadra di governo di Consiglieri e Assessori giovane, preparata e dinamica che ci permetterà di risollevare questa città, ma accanto a questo posso spendere una carta in più; una carta che è il senso profondo del mio slogan elettorale: le cose si fanno bene se si fanno insieme e con Antonio Rossi, Daniele Nava, Mauro Piazza, Antonello Formenti e Fabio Dadati, sono certo che porteremo valore aggiunto alla nostra città. Cinque nomi, un team che mi supporterà in maniera gratuita per tutta la durata del mandato amministrativo, un gruppo di esperti che lavorerà per me per costruire la Lecco del futuro», ha dichiarato il candidato della coalizione di centrodestra.

«Antonio Rossi, neoeletto consigliere comunale, mi aiuterà nella gestione del dossier olimpico - spiega Peppino Ciresa -. un capitolo che non si limita unicamente all’evento sportivo, ma che coinvolgerà anche tutta la parte di sviluppo di quelle infrastrutture strategiche che attraverseranno il nostro territorio e che saranno realizzate per collegare Milano con i luoghi dove si svolgeranno le gare olimpiche».

«Daniele Nava sarà il mio principale interlocutore nei rapporti con il mondo produttivo lecchese; nei prossimi mesi affronteremo la più grande crisi economica dai tempi del dopoguerra, per questo ho chiesto a un affermato imprenditore come lui di collaborare con me in un periodo difficile», rimarca il candidato del centrodestra.

«Mauro Piazza seguirà la parte di attuazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana - sottolinea Ciresa -, uno strumento straordinario che ci permetterà di sanare le ferite che la coalizione che sostiene Mauro Gattinoni ha creato in questi anni con l’attuale Piano di governo del territorio».

«Antonello Formenti - prosegue il candidato del centrodestra - coordinerà il lavoro di ricerca di fondi e gestione di tutta la parte del bilancio comunale affinché si trovino le risorse necessarie per realizzare a pieno la nostra idea di città».

«Fabio Dadati proseguirà nel lavoro che ha già iniziato a sviluppare con la consulta del turismo che punta a implementare una visione complessiva sul turismo che possa favorirne sviluppo e lavoro giornaliero», chiude le presentazioni Ciresa. «Per fare tornare a splendere la nostra città c’è bisogno di sinergia, è sotto gli occhi di tutti come la coalizione che sostiene Mauro Gattinoni abbia ridotto la nostra città. Con la mia Giunta e la mia maggioranza insieme a Antonio, Daniele, Mauro, Antonello e Fabio sono certo che faremo bene per la Lecco di oggi e di domani».