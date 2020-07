Uffici comunali ancora chiusi, Peppino Ciresa: «Situazione inaccettabile, con la mia guida ci sarà più attenzione ai cittadini e imprese»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Mentre aziende e professionisti hanno ripreso da mesi le loro attività, rispettando le indicazioni dei protocolli di sicurezza, per il Comune di Lecco il lockdown non è ancora finito. Una situazione che non è accettabile perché frena la ripartenza in un momento in cui la parola d’ordine deve essere flessibilità, azione che applicherò fin dal primo giorno di mandato in caso di elezione a sindaco.

Avvieremo immediatamente un nuovo programma di semplificazione e razionalizzazione per migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi comunali rafforzando i principi di decertificazione e autocertificazione. Tale operazione inizierà partendo dall’ascolto dei cittadini e delle imprese, riteniamo infatti che per semplificare sia essenziale conoscere e avere sempre presente il punto di vista dei destinatari finali del procedimento amministrativo.

Verrà creato un apposito sportello di “assistenza” per la partecipazione a bandi, regionali e comunitari, dedicato alle attività produttive, e alle associazioni di volontariato per garantire un supporto costante e puntuale al tessuto economico sociale cittadino. Creeremo inoltre punti di prossimità per un servizio al cittadino sempre più capillare attraverso convenzioni con soggetti privati (edicole, tabaccai, CAF), ampliando i punti di rilascio delle certificazioni anagrafiche presso sedi non istituzionali” - sottolinea Ciresa -“ al fine di garantire il maggior decentramento possibile dei servizi anagrafici e favorire il rilascio dei certificati online in modo da assicurare una rete di appoggio agli sportelli comunali permettendo anche alle persone che non hanno accesso a internet di usufruire di questi servizi.

I convenzionati dovranno garantire che ogni sede abbia almeno un operatore presente e la dotazione informatica necessaria con costi di allestimento e approvvigionamento a carico del gestore. Il personale sarà formato dal Comune e ogni operazione effettuata sarà tracciata nel dettaglio e avrà un costo fisso e calmierato».

I dipendenti comunali nel periodo dell’emergenza hanno reso onore all’istituzione e hanno cercato di dare risposte efficaci in un momento di difficoltà e li ringrazio per quello che hanno fatto, ora però a maggior ragione serve che ciò che prima era considerato straordinario diventi ordinario per sostenere praticamente la ripresa del nostro sistema paese.

Il momento che stiamo vivendo impone questo approccio e sono convinto che con la buona volontà di tutti si può porre fine in tempi rapidi a quest’impostazione che rischia di creare disservizi enormi al territorio, cosa che non possiamo permetterci.

Peppino Ciresa

Candidato Sindaco della coalizione di centrodestra