Elezioni 2020, Peppino Ciresa scrive la «lettera aperta al cambiamento»

Caro concittadino, il 4 e 5 ottobre saremo chiamati a scegliere il futuro di Lecco.

Se ritieni, come me, che negli ultimi dieci anni la nostra città sia stata governata male dalla coalizione che oggi sostiene Mauro Gattinoni, con il tuo voto puoi far sì che le cose cambino e dare a Lecco un nuovo corso, che sia in grado di farla tornare la città bella e sicura che merita di essere.

Dalle urne è emersa una forte volontà di cambiamento: la accolgo con fiducia, offrendo la mia esperienza e la mia energia per realizzarla.

Mi candido a Sindaco con passione insieme a una squadra giovane ed esperta per costruire insieme la città che vogliamo .

Peppino Ciresa, candidato Sindaco della Coalizione di centrodestra