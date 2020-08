Mandello, sfida a tre per la poltrona di sindaco: il confronto (video) tra i candidati

Un confronto a tre per la poltrona di sindaco. Il 20 e 21 settembre anche a Mandello si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale. Tre liste in lizza: "Il Paese di Tutti", espressione dell'attuale maggioranza, ripropone candidato l'attuale primo cittadino Riccardo Fasoli; "Casa Comune" è rappresentata da Sergio Balatti mentre "Un'Alta Mandello" ha scelto di puntare su Eros Goretti.

Lecco Today ha deciso di proporre ai suoi lettori il confronto video fra i tre candidati su alcuni argomenti di carattere più ampio rispetto ai singoli punti del programma, dando spazio anche ad alcuni aspetti personali. Nessun limite di tempo, microfono aperto per accogliere le risposte, e nessun taglio in fase di montaggio.

Per quanto riguarda i contenuti, potete leggere le singole interviste realizzate in questi giorni con i candidati sindaco, che riportiamo di seguito.