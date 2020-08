Salvini arriva in città, Fumagalli (M5S): «Rispetti le regole e, per una volta, usi il buonsenso»

Lunedì 31 agosto è in programma la presentazione ufficiale della lista elettorale del MoVimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Silvio Fumagalli. La conferenza stampa, riservata solo ai giornalisti per evitare assembramenti, è fissata alle 18 al “Roots Club – Ex Circolo Bonfanti”, in via Don Invernizzi 20 a Lecco. Al fianco di Silvio Fumagalli ci saranno alcuni componenti della lista e il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Raffaele Erba.

Nel corso della stessa serata è previsto l'arrivo in città del leader della Lega Matteo Salvini per sostenere il candidato sindaco del centrodestra. Silvio Fumagalli ha lanciato un appello affinché la manifestazione di piazza si svolga senza alcun rischio per la salute dei lecchesi: «Mi auguro che Salvini osservi tutte le regole e che almeno per una volta usi il buonsenso per non trasformare Lecco in un nuovo focolaio (fino a cinquecento persone in piazza, ndr). Nei giorni scorsi, durante i tanti comizi organizzati in altre città d'Italia, il segretario della Lega ha sempre infranto le regole anti-contagio creando assembramenti e moltiplicando le occasioni di circolazione del virus».

«Spero che Matteo Salvini, almeno nella nostra città, si comporti da persona responsabile e rispetti tutte le misure di prevenzione indossando la mascherina ed evitando selfie con chiunque. Lo stesso appello lo rivolgo alle persone che decideranno di assistere al comizio: in gioco c'è la salute di tutti. L'osservanza delle regole è importante soprattutto per un politico perché trasmette quel messaggio fondamentale di cautela del prossimo che nelle ultime settimane è troppo spesso venuto a mancare», ha concluso Fumagalli.