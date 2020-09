Elezioni 2020, Valsecchi e Fumagalli guardano anche al ballottaggio: «Saremo l'ago della bilancia»

Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) e Silvio Fumagalli (M5s) si preparano a diventare l'ago della bilancia dell'eventuale ballottaggio a Lecco. Le proiezioni di Opinio per la Rai danno entrambi i candidati tra il 4,5 e il 6,5%. «Ancora non sono dati ufficiali, ma se confermati non sono in linea con le nostre aspettative», commenta alla "Dire" Valsecchi, attuale assessore ai lavori pubblici e al patrimonio della città che ha deciso di correre da solo dopo le divergenze con il Pd: «Le sensazioni che avevamo raccolto ci dicevano che la sfida civica piaceva ai cittadini - continua Valsecchi -, anche se questi primi exit poll confermano la volontà di scegliere i partiti convenzionali. Non ci lamentiamo poi se a decidere sono le solite nomenclature...». In caso di ballottaggio, però, «tutti dovranno parlare con "Appello per Lecco". Saremo fondamentali per qualsiasi candidato».

Fumagalli: «Parleremo con chi ha a cuore i nostri temi»

Fumagalli invece, appoggiato dal M5s, fa i conti con la realtà: «Cinque anni fa ottenemmo un solo consigliere. Se queste proiezioni saranno confermate, nei prossimi cinque anni avremo di nuovo un solo rappresentante in Consiglio. Una stabilità che non porta a nessun miglioramento». Ma anche Fumagalli sa bene che nell'eventuale ballottaggio, sia Ciresa (centrodestra) sia Gattinoni (centrosinistra) dovranno sedersi al tavolo con i 5 Stelle: «Avere una posizione di rilievo e poter mettere in difficoltà i due candidati sui temi che ci stanno più a cuore è un risultato positivo. Ci confronteremo con loro per per capire chi può garantire più attenzione sui punti che riteniamo fondamentali per la città», sottolinea alla "Dire" Fumagalli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo spoglio delle schede delle elezioni comunali inizierà alle 9 di martedì 22 settembre.