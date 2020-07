Ambientalmente Lecco, svelati i primi candidati: «Campagna gentile e tre proposte concrete per la città»

Ambientalmente Lecco ha svelato tre proposte del suo programma e ha mostrato i volti di alcuni dei candidati alle prossime elezioni Amministrative del 20-21 settembre. In mezzo a loro Mauro Gattinoni, candidato della coalizione di centrosinistra, e Alessio Dossi, coordinatore della lista e assessore uscente del Comune di Lecco. Al suo fianco, al tavolo dei relatori, Michele Zanesi e Renata Zuffi, entrambi portavoce della civica di area centrosinistra a forte trazione green, che dello sviluppo sostenibile sta facendo il punto focale della propria storia e campagna.

Renata Zuffi, portavoce ha svelato che «siamo partiti un anno fa, costruendo un vocabolario comune legato alla sostenibilità, all’ambiente che copre tutti gli spazi della nostra vita. Le “genti” sono i nuclei famigliari che condividono uno stesso scopo. Un anno fa abbiamo scelto d’incontrarci per dare voce, parole e nome a questi temi: “gentile” si contrappone a individualità e particolarità, lo decliniamo a “comune, pubblico, sociale, condiviso e unanime”. Abbiamo pensato di costruire un vocabolario di parole comuni, dandovi anche senso: la prima parola da usare è verità, chiaramente non assoluta, ma intesa come coerenza e capacità di dialogare con tutti, tra i fatti e l’oggettività che si usa per raccontarli; la seconda è rispetto, guardando indietro e fermandosi prima di agire, prendendosi del tempo e guardando anche alle persone che hanno un passo diverso dal nostro; la terza è correttezza, contraltare del rispetto perchè serve competenza per realizzare ciò che si ha in mente, noi parliamo in modo collettivo e non personale: c’è chi parla di green da dieci anni. Queste tre parole le associamo con gentile. Il manifesto lo offriamo in condivisione a Mauro Gattinoni e a chiunque vorrà firmarlo tra gli attori politici impegnati nella prossima Amministrazione».

Michele Zanesi, portavoce: «Il manifesto è il frutto di un lavoro iniziato 365 giorni fa. Oggi non abbiamo l’occasione per presentare tutti i candidati, ma alcuni di loro si, in rappresentanza delle anime interne di Ambientalmente secondo un loro percorso personale: arrivano da associazionismo, Gruppo Giovani (Ambientalmente Bagai), mondo del sociale e quello amministrativo; chi ha vissuto esperienze politiche può aiutare a strutturare il gruppo. L’ambiente va visto a 360°, non sono solo alberi e verde a interessarci».

Alessio Dossi, assessore all’ambiente e ai trasporti uscente, nonchè coordinatore della lista, ha illustrato tre proposte: «Presentiamo tre elementi fondamentali di questa campagna elettorale: quello di metodo, una campagna elettorale gentile, e alcuni candidati. La nostra proposta politica è forte e vuol essere un metodo di lavoro. Quello della campagna gentile è un sistema che vogliamo estendere a tutte le forze politiche: invieremo un modulo senza loghi a tutti i rappresentanti che vogliono parteciparvi. Green tema comune? Siamo contenti di questo, ma è chiaro che, se guardo al servizio di Trenord, mi vien da pensare alle forze politiche che devono praticare una politica green senza un progetto strutturato. Aldilà di una proposta su Lecco, chi ha la possibilità di lavorare su questi temi anche altrove è bene che lo faccia».

«La prima proposta è quella dell’investimento della riqualificazione energetica attraverso l’edilizia popolare, dando alle persone la possibilità di lavorare in questo settore e aiutando le famiglie in difficoltà passando dagli immobili Aler. Seconda proposta è quella della pedonalizzazione, partendo dal lungolago e da alcune aree del centro storico della città: si tratta di un tema molto sentito. Terza proposta è quello della metropolitana leggera, guardando all’area della “Piccola” per ridurre l’impatto viabilistico nella città con la creazione di parcheggi, l’approdo degli autobus e l’interscambio auto-treno».

“Ambientalmente”: alcuni dei nomi in lista

Michele Zanesi

Imprenditore

Renata Zuffi

Insegnante d’arte

Impegnata nel mondo del sociale e del volontariato nelle associazioni che si occupano di persone affette da disabilitò

Giovanni Ponziani

Attivista consiglio di Fiab - Lecco Ciclabile

Francesco Tanzi

Studente all’Università di Milano

Maria Grazia Mareghello

Responsabile Auser Lecco e componente del Direttivo

Alessio Dossi

Assessore all’ambiente e trasporti del Comune di Lecco

Monica Coti Zelati

Consigliere uscente del Comune di Lecco

Insegnante d’inglese presso il “Parini”

Anna Niccolai

Consigliere uscente del Comune di Lecco

