Elezioni, Amministrative di Lecco: iniziato lo spoglio. Exit poll: Ciresa tra il 49 e il 53%

È iniziato alle ore 9 di martedì lo spoglio delle schede elettorali relative alle Amministrative di Lecco. Definitivi, dal pomeriggio di lunedì, i voti sull'affluenza, mentre stando agli exit pool del Consorzio Opinio Italia per la Rai (copertura 80% dei seggi), a Lecco la coalizione di centrodestra guidata da Peppino Ciresa sarebbe attestata tra il 49 e il 53% contro il 36/40% della coalizione di centrosinistra capeggiata da Mauro Gattinoni e un 4,5/6,5% rispettivamente agli altri due candidati Corrado Valsecchi (Appelo per Lecco) e Silvio Fumagalli (M5S).

Una forbice significativa, secondo il campione ascoltato, che alimenterebbe le possibilità di elezione del sindaco, in questo caso Peppino Ciresa, direttamente al primo turno. Lo scoglio è il 50%, soglia sotto la quale l'elezione sarebbe rimandata al ballottaggio.

A questa tornata sono stati chiamati in causa in tutto più di cinquantasettemila abitanti del territorio. In contemporanea si è votato anche per il referendum costituzionale per la modifica del Parlamento, con la schiacciante vittoria del sì. Il referendum è confermativo, in quanto la riforma è già approvata dai due rami del Parlamento e non richiede il raggiungimento del quorum. I parlamentari scenderanno da 630 a 400.

I sindaci eletti nei Comuni

Negli altri Comuni in cui si è provveduto al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, Riccardo Fasoli si conferma sindaco di Mandello, Pietro Pensa di Esino, mentre a Sueglio è eletto Sandro Cariboni. Ballabio, vittoria per Giovanni Bruno Bussola. Si attendono ancora Calco e La Vallette Brianza.

I dati definitivi sull'affluenza

Per le Amministrative, il dato finale in provincia di Lecco è il seguente (dati Ministero dell'Interno): 64,41%, molto più alto rispetto al 58,64% delle ultime Amministrative 2019, seppure con soli sette comuni coinvolti. Il capoluogo si attesta al 64,41%, mentre Ballabio fa meglio di tutti con il 72,21%. Sueglio non va oltre il 37,01%.

Alle ore 23 di domenica aveva votato il 50% dei lecchesi coinvolti. All'aggiornamento delle ore 19, il 40,85% degli elettori si era recato alle urne. L'affluenza, alle ore 12, si attestava al 17% in provincia.

Referendum per la riduzione del Parlamento: dato provinciale al 55,41%. Le principali città: Calolziocorte al 5,24%, Casatenovo al 52,41%, Lecco al 68,44%, Mandello al 69,31%, Merate al 59,92%, Oggiono al 50,41%. Comune più virtuoso Esino Lario, 76,45%, mentre spicca l'anomalia di Sueglio con il 72,31%, più del doppio rispetto alle comunali (per via di una grande fetta di popolazione residente all'estero). "Maglia nera" Colico, dove ha votato solo il 43,87%.

Alle 23 di domenica in provincia aveva votato il 42%, alle ore 19 il 33,87%. A mezzogiorno aveva votato il 13,5% degli aventi diritto.

Lecco: così i candidati alle urne

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Lecco, i quattro candidati si sono recati ai seggi con queste tempistiche: Giuseppe Ciresa, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, si è presentato domenica di prima mattina, mentre Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) ha votato a metà mattinata al liceo scientifico "Grassi". Mauro Gattinoni della coalizione di centrosinistra lo ha fatto domenica alle 11.30 al seggio di San Giovanni, mentre il candidato del Movimento Cinque Stelle Silvio Fumagalli ha espresso il proprio voto alle 16 nel rione di Germanedo.

Gallery