Elezioni 2020, Fumagalli (M5S): «Un rifugio per gli amici a quattro zampe»

Il Movimento 5 Stelle Lecco pensa anche agli amici a quattro zampe: l'obiettivo è quello di creare un parco animali in grado di accogliere gli animali domestici.

Dopo la travagliata chiusura del canile municipale di via Fra' Galdino, l'attuale Amministrazione – sollecitata da molti cittadini ed associazioni animaliste – aveva cercato una soluzione alternativa. Non riteniamo assolutamente idonea l'area individuata dal precedente Assessore a ridosso del forno Inceneritore di Valmadrera e del traffico veicolare superstrada Noi pensiamo che i lecchesi abbiano diritto a una struttura in grado di accogliere gli animali, sia per brevi momenti di svago e di libertà sia per periodi più lunghi”, premette.

Pensiamo dunque a un luogo che non sia un semplice ricovero per combattere il randagismo ma dove via sia la possibilità di lasciare il proprio animale per poche ore (asilo) o qualche giorno (pensione). Chi deve temporaneamente assentarsi da casa per motivi indifferibili, magari per una visita medica o per impegni di lavoro, avrà così la possibilità di poter contare su una sistemazione alternativa attrezzata e idonea a prendersi cura dei loro animali d'affezione.

Lungo via Valsugana, nei pressi ex cava Bregaglio, è possibile disporre di spazi ampi e adeguati per costruire la struttura, previa effettuazione dei necessari ripristini ambientali. Pensiamo che qui possa nascere un luogo che non sia un semplice rifugio per cani e gatti ma che racchiuda al proprio interno un sito di aggregazione dove organizzare anche eventi dedicati al mondo animale, corsi di formazione professionale e un servizio veterinario continuo, 24 ore su 24, per tutti coloro che non possono permettersi di pagare un medico privato. La stipula di un accordo con ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) potrebbe rendere possibile questo importante servizio.

Successivamente, è nostra intenzione rafforzare il legame con l'ASST provvedendo al trasferimento degli uffici di questo ente all'interno del parco-animali dove sarà possibile usufruire di tutti i servizi pubblici necessari eliminando le lunghe attese di oggi.

Silvio Fumagalli

Candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle