Interviste ai candidati | Fumagalli: «Una diversa mobilità e più partecipazione. Da qui in avanti niente più cave»

Il 20 e 21 settembre si vota anche a Lecco per le Amministrative: gli elettori saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio comunale ed eleggere il sindaco che governerà la città nei prossimi cinque anni.

La sfida è tra quattro candidati sindaco, che abbiamo ospitato nei nostri studi di Via Oslavia a Lecco Today. Nel video vi proponiamo l'intervista (realizzata da Matteo Filacchione) a Silvio Fumagalli, candidato della lista del Movimento 5 Stelle.

A ciascun candidato abbiamo sottoposto dieci domande, sette di contenuto e tre secche nel formato "si o no", più un appello finale al voto.

Le domande sottoposte al candidato sindaco

1. Perché nasce questa lista e quali sono i suoi punti chiave?

2. Scuola e lavoro post-Covid: come può, il Comune, agevolare la ripresa a settembre e nel periodo a venire?

3. Due milioni di euro stanziati da Regione Lombardia per il Palazzetto del Bione: come verranno utilizzati? Come, invece, sarà sviluppato tutto il comparto sportivo cittadino?

4. Turismo: partendo dal concorso di idee “Waterfront”, come si possono valorizzare in ottica turistica lago e montagna, principali risorse di Lecco?

5. Infrastrutture e Pgt: come si può migliorare la vivibilità di Lecco attraverso l'efficientamento della viabilità e la rigenerazione urbana?

6. Quali programmi avete per riqualificare l'area della "Piccola"?

7. Tema green e Piano Cave: la sua visione

8. Si o no: chiusura festiva del lungolago?

9. Si o no: un multisala a Lecco?

10. Si o no: un'area dedicata esclusivamente agli spettacoli?

11. Appello al voto

Fra i punti salienti del programma citati da Fumagalli durante l'intervista, ci sono «sostenibilità, mobilità e partecipazione. Per noi si tratta di priorità importanti non considerate in questi anni. Pensiamo ad aiuti fiscali per aiutare l'economia provata dal covid».