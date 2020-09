«Caro Peppino, confrontiamoci in un incontro pubblico». E Fumagalli: «Una chiamata è arrivata...»

In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, il candidato del centro-sinistra Mauro Gattinoni, che sfiderà al ballottaggio il candidato del centro-destra Giuseppe Ciresa il 4 e 5 ottobre, ha invitato quest’ultimo a un confronto pubblico nei prossimi giorni. Questo il testo integrale del messaggio:

“Cari lecchesi, leggendo i giornali di questa mattina e girando per le strade della città, mi sono accorto di quanto grande sia il vostro interesse dimostrato nel primo turno della competizione elettorale. Mi sono state anche rivolte delle richieste di un confronto legittimo, chiaro e trasparente tra i candidati che andranno al ballottaggio. Pertanto mi permetto di domandare a Peppino Ciresa, che guida la coalizione avversaria di centro-destra, la disponibilità a un incontro. Un incontro trasparente, leale – come quelli che già abbiamo fatto nelle scorse settimane – centrato proprio sull’apprezzamento delle differenze che possiamo offrire all’elettorato lecchese. Peppino, scegli tu il posto, il luogo e l’orario che ritieni; insieme concorderemo il giornalista o gli esperti che potranno intervistarci. E, insieme, credo che potremo dare una risposta agli elettori di Lecco, convincendoli a tornare a votare per il nostro secondo turno con grande consapevolezza e con quel grande amore che riservano per la loro città. Aspetto un tuo cenno di conferma. A presto!”.

Fumagalli: «Una chiamata è arrivata...»

Il giorno dopo il voto a Lecco, per Silvio Fumagalli è tempo di riflessioni. Il suo 3,7%, seppur deludente, potrà comunque essere determinante per Ciresa o Gattinoni: «Una chiamata a dire il vero è già arrivata, ma non posso dire di più. Siamo nella fase delle trattative. Un conto è sentirsi, un altro è mettersi d'accordo -, spiega Fumagalli alla "Dire" -. In passato, a livello locale, siamo stati vicini alla destra anche se al governo nazionale siamo con la sinistra - continua il pentastellato - Da parte mia non c'è nessuna preclusione verso nessuno. Il mio telefono è acceso, se qualcuno chiama rispondo...». Martedì, in una conferenza stampa, Ciresa aveva pubblicamente riferito di non essere aperto alla trattativa con le parti escluse dal ballottaggio.