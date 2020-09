Post primo turno, Ciresa: «Soddisfatti della risposta della gente». Gattinoni: «Sognavo il 40%...». Pizzul "benedice" la nuova alleanza con Valsecchi

Alla fine l'ultima parola l'avrà il ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Da quella due giorni, o giorno e mezzo se preferite, uscirà il nome del nuovo sindaco di Lecco: da una parte ci sarà Giuseppe "Peppino" Ciresa, candidato del centrocestra che ha chiuso il primo turno con il 48,71% delle preferenze, mentre dall'altra si posiziona il candidato del centrosinistra Mauro Gattinoni, che partirà dal suo 41,67%. Il "post" election day verte principalmente su un tema: ci sarà un accordo con Corrado Valsecchi e Appello per Lecco? L'assessore uscente ha sfiorato il 6% di «voti personali» e ha rivendicato il suo tesoretto: «Siamo aperti a un accordo senza pregiudizi, ma dovranno chiamarci loro». Tagliato fuori, invece, Silvio Fumagalli, candidato del MoVimento Cinque Stelle rimasto al di sotto del 4%.

Ciresa: «Apparentamenti? Con i cittadini»

Ciresa ha parlato alla stampa durante una conferenza organizzata per la serata di lunedì, accogliendo con soddisfazione il risultato del primo turno: «Sono contento di aver vinto il primo round, anche se qualcuno dice delle cose diverse da questa. Mi pare ci sia un vincitore stasera, la coalizione di centrodestra e il candidato sindaco Ciresa. Finalmente, inoltre, ci siamo compattati e abbiamo accumulato il 22% in più rispetto a un anno fa; siamo contenti della nostra politica e la porteremo avanti ancora per due settimane».

«Il nostro obiettivo era quello di conquistare il governo della città e l'abbiamo mancato di un soffio al primo turno - ha detto Emanuele Mauri, segretario cittadino della Lega -. Abbiamo voluto dare un’impronta civica alla lista e questo non ha premiato personalmente la Lega, ma è irrilevante per noi». Cosa sarà decisivo il prossimo 4 e 5 ottobre: «Il voto favorevole di Peppino a Chiuso, seggio di centrosinistra, fa capire che il patto lo faremo solo con la gente - ha detto Beppe Mambretti, coordinatore di Lecco Merita di Più - Forza Italia -. Non faremo apparentamenti con le altre forze, ma solo con i cittadini. Peppino è un uomo di strada, lì raccoglieremo i voti per vincere. Primo partito? Non c’interessa rivendicare primogeniture, ma solo ottenere un cambiamento di rotta». «Questo era un K4 con Peppino timoniere - ha spiegato Antonio Rossi di Lecco Ideale, primo per preferenze ottenute -. Abbiamo dimostrato di essere in perfetta forma, ottenendo un ottimo risultato sul territorio. Avremmo potuto vincere subito, ma passeremo dalle semifinali... Il vantaggio è importante, andremo in giro compatti pensando al risultato di Peppino Sindaco».

Gattinoni non apre agli accordi, Pizzul si

Non tira aria di apparentamenti nemmeno dalle parti di viale Dante, dove il centrosinistra si è riunito per pianificare i prossimi dieci giorni di lavoro: «Sognavo il 40%, di conseguenza il risultati ci soddisfa. Ricuciremo la distanza dal centrodestra stando con i cittadini, tornando al mercato e nei rioni, ascoltando le loro esigenze. Il 10% di Appello e MoVimento? L'alveo naturale di queste realtà è il centrosinistra, sarà naturale per gli elettori votare il centrosinistra».

Chi, invece, ha benedetto un eventuale accordo con l'"ex" Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) è il capogruppo regionale lombardo Pd Fabio Pizzul: «L'esperienza di Gattinoni nelle piccole medie imprese non lo qualifica solo in quel campo, ma anche per gestire il rinnovamento della città - ha detto alla "Dire" -. Ciresa ha ottime relazioni in città, ma la spinta del centrodestra si è esaurita in questo primo turno. Mi auguro che con Valsecchi si ricucia, lui è stato un elemento fondamentale della giunta Brivio, e non può che guardare a sinistra. Dobbiamo per forza cercare di riappacificarci per continuare, con gli opportuni distinguo, il lavoro fatto in questi anni».