Elezioni di Lecco, Gattinoni: «Una squadra coesa di cui vado fiero. Pronti per lo sprint»

«Una squadra coesa e affiatata, unita intorno al candidato sindaco Mauro Gattinoni e al progetto per una città più bella, solidale, sostenibile e grande». Questo il messaggio dei candidati alle elezioni del 20 e 21 settembre per le 4 liste del centrosinistra, riuniti al parco di Villa Eremo per “darsi la carica” in vista delle ultime due settimane prima dell'atteso voto amministrativo di Lecco. La campagna elettorale è entrata nel vivo già da diverse settimane e ora l'aspirante sindaco Mauro Gattinoni è pronto per lo sprint insieme ai suoi sostenitori.

«Siamo pronti: abbiamo l’energia, l’esperienza e la visione per disegnare la Lecco dei prossimi 10 anni - commenta Gattinoni - Una squadra compatta, di cui vado profondamente orgoglioso, con la quale ho costruito in tanti mesi di lavoro un programma per la città, un progetto concreto in cui sono sicuro che tutti i lecchesi possano rispecchiarsi. È il momento di cambiare passo: facciamolo insieme».

La squadra - costituita da AmbientalMente Lecco, Con la Sinistra cambia Lecco, Fattore Lecco e Partito Democratico. «Il nostro team è composto per la metà da donne e vede al suo interno una bella rappresentanza di tutti i rioni di Lecco, di competenze e professionalità, di età, con una schiera di ben 26 giovani sotto i 30 anni. Dati indicativi per descrivere la Lecco che immaginiamo: attenta all’educazione e all’innovazione, vicina alle famiglie e ai più deboli, sostenibile e innovativa, una Lecco che sappia crescere ma dove nessuno resti indietro».

Gattinoni annuncia infine: «Nei prossimi giorni i 128 candidati del centrosinistra saranno in campo ogni giorno in ogni rione per incontrare tutti i lecchesi nelle strade, nelle case, nelle piazze, per spiegare il programma, dialogare e mettersi in ascolto dei cittadini».

