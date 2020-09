Elezioni 2020, Valsecchi presenta la sua Giunta: «Offriamo un'alternativa, lontana dai partiti, ai cittadini»

Nove nomi a fianco di Corrado Valsecchi. Il candidato sindaco di Appello per Lecco ha presentato, nell'eccezionale location dell'Ospedale "Manzoni", coloro che lo affiancheranno a Palazzo Bovara in caso di elezione. Otto nomi nuovi di zecca e Gaia Bolognini, assessore uscente all'edilizia privata, alla carica di vicesindaco: un modus operandi che dà ai cittadini la possibilità di sapere quali sarebbero gli assessori in caso di vittoria della lista civica.

«Non abbiamo accordi»

«Abbiamo un programma, abbiamo le persone, abbiamo la competenza, abbiamo anche gli esecutori - ha spiegato Valsecchi -: i cittadini abbiamo offerto il full optional in questa campagna elettorale; sanno chi andranno a votare e non potranno dire di non aver avuto un'alternativa reale rispetto ai partiti e alle loro logiche. Il Pd ha osteggiato delle delibere in quest'ultimo periodo, il centrodestra ha riproposto gli stessi attori di dieci anni fa che fecero cadere la Giunta Faggi: i cittadini se lo ricordino. Ci tengo a dire che non abbiamo fatto accordi con nessuno, corriamo per vincere al primo turno. Se saremo l’ago della bilancio lo sapremo poi, non ora».

«Non vedete dieci Corrado Valsecchi - ha aggiunto -, come ho letto e visto raffigurato, ma nove persone che mi affiancano e hanno competenze da dedicare a città e cittadini. La forza del nostro movimento è anche quella di proporre volti nuovi, del resto siamo la lista civica più longeva nella storia di Lecco perchè affondiamo le nostre radici nel civismo più autentico».

«L'Ospedale - ha detto invece Zanini, presidente di Apl - è il luogo di sintesi di una città, nella nostra città. Tremila malati, durante la pandemia, sono transitati qui o a Merate; siamo qui anche per omaggiare, e ringraziare ancora una volta, tutti gli operatori sanitari dopo il grande lavoro svolto durante l'emergenza sanitaria».

Appello per Lecco: la potenziale Giunta