Comune di Lecco: oggi Gattinoni presenta la nuova Giunta di Palazzo Bovara

Poche ore e conosceremo ufficialmente i nove volti che affiancheranno direttamente Mauro Gattinoni nella sua avventura da sindaco di Lecco. Qualche sorpresa c'è nel documento che, lunedì sera, il primo cittadino ha firmato e depositato: stasera alle 18.00 la presentazione alla stampa, lunedì 26 ottobre alle 18.30 la prima uscita del nuovo Consiglio Comunale.

Confermate le previsioni che vedevano Simona Piazza, assessore uscente, nel ruolo di vicesindaco e con la confermata delega alla cultura; a lei anche Polizia Locale e Protezione Civie, ereditate da Francesca Bonacina, designata come presidente del Consiglio Comunale. Conferme ridotte all'osso, quindi, mentre saranno ben otto le new entry in Giunta: