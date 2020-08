È Eros Goretti il terzo sfidante per la poltrona di sindaco a Mandello

C'è il terzo nome che concorrerà alle prossime elezioni comunali di Mandello per la poltrona di sindaco: Eros Renzo Goretti sfiderà il primo cittadino uscente Riccardo Fasoli e Sergio Balatti.

La lista civica ha ufficializzato la candidatura nella giornata di mercoledì, una candidatura "forte": nato a Lecco il 20 febbraio 1957 e residente da sempre a Mandello, Goretti è stato canottiere di alto livello e successivamente tecnico sia alla Canottieri Moto Guzzi sia nella Federazione italiana, con esperienze anche all'estero tra le quali in Messico e Ungheria.

La lista: tredici candidati, cinque donne

Molto conosciuto in paese, Eros Goretti sfiderà Riccardo Fasoli della lista "Il Paese di tutti" e Sergio Balatti di "Casa Comune".

Compongono la lista "Un'altra Mandello" tredici elementi, di cui cinque donne, un mix eterogeneo di età, esperienze e professioni: Flavio Angeli, Giordana Redaelli, Laura Colombo, Mattia Conti, Giuliana Colombo, Federica Ilardo, Giuseppe Iovino, Giovanna Lissoni, Guerrino Orio, Renato Pasini, Oscar Andres Romero, Giovanni Sicola, Flaviano Tomelleri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, sempre per quanto riguarda la corsa alle prossime Amministrative di settembre, venerdì 14 agosto, dalle 10 alle 12, Casa Comune sarà in piazza Leonardo Da Vinci - di fronte al Municipio - per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista.