Elezioni 2020: Fumagalli convoca una tavola rotonda per parlare della buona amministrazione

Una tavola rotonda per discutere della buona amministrazione targata MoVimento 5 Stelle e per presentare ai cittadini il programma elettorale. Appuntamento per domenica 13 settembre a Lecco in piazza Garibaldi con l'incontro organizzato dal gruppo pentastellato lecchese.

Sul palco, al fianco del candidato sindaco Silvio Fumagalli e del capolista e consigliere uscente Massimo Riva, ci saranno importanti portavoce eletti con il MoVimento 5 Stelle: Eleonora Evi (eurodeputata), Monica Forte (Presidente della Commissione Antimafia di Regione Lombardia e consigliera regionale), Raffaele Erba (consigliere regionale) e Francesco Sartini (sindaco del Comune di Vimercate).

Moltissimi i temi che verranno trattati nel corso della serata: dal contrasto alle organizzazioni mafiose al concreto supporto delle politiche regionali per le Amministrazioni locali passando da argomenti d'attualità come la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle diverse forme di mobilità, compreso il miglioramento del trasporto pubblico.

«La presenza di tutti questi importanti portavoce del MoVimento 5 Stelle mi permetterà di spiegare bene le potenzialità del nostro programma elettorale: le esperienze virtuose non possono che essere uno stimolo per conseguire buoni risultati anche a Lecco», spiega Silvio Fumagalli.

La tavola rotonda inizierà alle 20.45: l'evento è libero e aperto al pubblico e saranno adottate tutte le precauzioni imposte dalle normative anti-Covid.

Chi vorrà assistere alla serata dovrà indossare la mascherina e sarà sottoposto a misurazione della temperatura all'ingresso.

