Lecchesi alle urne per il ballottaggio. A mezzogiorno ha votato il 15,60% degli aventi diritto

È giunto il momento della verità per conoscere il nome del nuovo sindaco di Lecco. Oggi, domenica 4 ottobre, e domani, lunedì 5, i cittadini lecchesi sono chiamati al ballottaggio per scegliere tra Peppino Ciresa (sostenuto da una coalizione di centrodestra) e Mauro Gattinoni (appoggiato da una coalizione di centrosinistra): chi vincerà governerà la città nei prossimi cinque anni. I due sfidanti partono dalle preferenze ottenute al primo turno: 48,71% Ciresa e 41,67% Gattinoni. Per vincere questa volta basterà ottenere un voto in più dell'avversario.

Ciresa ha votato alle ore 9 di questa mattina al seggio allestito presso la scuola primaria di Santo Stefano, mentre Gattinoni si è recato alle urne alle 11.30 alla scuola elementare di Acquate. Poco fa è giunto il primo dato ufficiale dell'affluenza al voto a Lecco: a mezzogiorno si sono recati alle urne il 15,60% degli aventi diritto. Alla stessa ora due domeniche fa al primo turno aveva votato il 17,23% dei lecchesi.

