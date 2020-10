Lecco, è il giorno del nuovo sindaco. Mauro Gattinoni nuovo primo cittadino della città

Mauro Gattinoni è il nuovo sindaco di Lecco. Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra si è imposto con uno scarto minimo, di soli 31 voti (50,07%). Ciresa, nel frattempo, avrebbe richiesto il riconteggio delle schede. La notizia è stata accolta con un grande applauso all'interno della sede elettorale di via Dante, 18, centro nevralgico del centrosinistra. Il candidato è atteso in sede, al cui esterno si stanno via via recando i vari rappresentanti e sostenitori della coalizione, "avvolti" dei caroselli dei mezzi in transito.

Le indiscrezioni arrivate in rapida successione hanno trovato la conferma dei dati ufficiali; Ciresa, nel frattempo, avrebbe richiesto il riconteggio delle schede vista la distanza minima tra i due sfidanti alla poltrona di sindaco.

I dati sull'affluenza

Domenica, nella tarda serata, è arrivato il terzo dato ufficiale sull'affluenza: alle ore 23 di domenica 4 ottobre ha votato il 45,26% a differenza del 51,09% del primo turno (alla stessa ora). Alle ore 19 di domenica 4 ottobre aveva votato il 39,33% degli aventi diritto. Alla stessa ora del primo turno si erano recati alle urne il 41,30% dei cittadini di Lecco. Il dato delle ore 12: 15,60% contro il 17,23 del 20 settembre. Il dato finale riscontrato alle ore 15 di oggi, lunedì 5 ottobre, è del 57,61%, in calo rispetto al 64,71% del primo turno.

