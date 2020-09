Cinque Stelle davanti all'area ex Leuci: «Dobbiamo impedire la speculazione»

MoVimento Cinque Stelle verso la chiusura della campagna elettorale. Sede di una delle ultime iniziative è l'area ex-Leuci, oggi all'asta, una di quelle citate già agli albori della corsa a Palazzo Bovara.

«A nostro avviso, il Comune dovrà impedire l'ennesima speculazione edilizia, in una città che vede ancora oggi migliaia di cubature sfitte, evitando di trasformare la destinazione dell'area in commerciale o residenziale. Se l'area ex Leuci dovesse essere acquistata all'asta da un soggetto privato - aveva detto Fumagalli -, il nostro impegno sarà quello di mantenere almeno la sua vocazione produttiva, ed in fase di revisione di PGT valutare di farne un ATU (Ambito di Trasformazione Urbana), con specifiche prescrizioni in merito alla riqualificazione della zona, creando dei punti di aggregazione sociali per i cittadini, con aule studio fruibili dai giovani o punti di ritrovo per gli anziani. A tal proposito ci piacerebbe un ridisegno organico della zona, compresa la sua viabilità, ponendo al centro la fruizione dello splendido parco oggi utilizzabile da pochi perché accessibile solo agli utenti dei servizi offerti dall'ATS».