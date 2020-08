Appello Per Lecco, presentata la lista con i trentadue candidati alle Comunali: l'elenco completo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Trasmettiamo elenco dei candidati di Appello per Lecco che sosterranno Corrado Valsecchi alla carica di Sindaco della città di Lecco.

In maniera concordata, legata al suo stato di gravidanza, abbiamo provveduto a sostituire Jennifer Crippa presentata alcune settimane fa sul battello Dalia nel progetto "candidati dei cinque continenti" con Maria Claudia da Costa. La lista di Appello per Lecco è molto inclusiva, tiene conto, come già comunicato, della presenza importante che l'immigrazione riveste nella nostra città con circa 5.500 cittadini che hanno deciso di vivere stabilmente nel capoluogo di provincia, di cittadini di Lecco di ogni rione e quartiere abbracciando una quantità notevole di professioni e attività svolte dai nostri candidati.

Sono cittadini che si mettono a disposizione di altri cittadini, senza avanzare pretese ideologiche, senza rispondere ad alcun diktat di partito, senza fanatismi settoriali, senza vocazioni populistiche. Sono semplicemente cittadini che amano Lecco, che hanno deciso di vivere, lavorare, sposarsi, fare figli, studiare e pagare le tasse nella nostra splendida città . Siamo tutti cittadini di una straordinaria comunità che si chiama Lecco. Domani alle ore 9 presso il Comune di Lecco il Presidente Rinaldo Zanini presenterà il nostro simbolo storico, il programma, la lista dei candidati e le firme dei cittadini che consentono la candidatura e la partecipazione elettorale.

Nei prossimi giorni presenteremo tutti i nostri candidati alla stampa e alla pubblica opinione. La sfida civica di Appello per Lecco deve coinvolgere ogni famiglia e ogni elettore nel desiderio di poter cambiare il modo di fare politica nelle città senza l'invadenza di partiti politici che hanno dimostrato di avere altri interessi rispetto al solo bene della comunità. Corrado Valsecchi e Appello per Lecco lanciano un nuovo e moderno "Appello" ai cittadini quello di credere nel progetto civico e di abbandonare un "regime partitocratico" che inevitabilmente mortifica i bisogni, le esigenze e le aspettative dei cittadini rispondendo sempre in maniera inadeguata, ideologica e populista. Chiediamo il coraggio di credere in chi ha avuto e ha coraggio, questa nostra sfida civica deve essere la sfida di una intera comunità.

L'unica forza realmente civica che ha dato dimostrazione nel corso di questi ultimi dieci anni di metterci sempre la faccia, di sapersi assumere le responsabilità, di tenere testa ai partiti politici, di saper raggiungere i risultati è stata Appello per Lecco. Lo faremo anche per i prossimi anni con grande passione, determinazione e spirito di servizio e ringraziamo anticipatamente coloro che vorranno impegnarsi per questa comune causa.

Appello per Lecco: i candidati alle elezioni