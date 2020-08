Elezioni 2020: Cinque Stelle, presentati i trenta candidati a sostegno di Silvio Fumagalli

Il Roots Club di via don Invernizzi, oggi come cinque anni fa. Una sede non casuale per presentare la lista del Movimento Cinque Stelle in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Primo nome dei trenta è quello di Massimo Riva, attuale consigliere comunale e candidato sindaco un lustro fa, in grado di strappare l'8,56% al primo turno; a succedergli il giovane Silvio Fumagalli, affiancato anche dal portavoce M5s presso Regione Lombardia Raffaele Erba durante la prima uscita pubblica del gruppo "ufficiale". «Siamo molto legati a questo luogo sin da quando non aveva un futuro certo e noi eravamo, sostanzialmente, dei carbonari; ci è subito piaciuto, personalmente sono molto legato a questo rione - ha spiegato Riva in vest retrò -. Incarna un percorso di valorizzazione di alcuni luoghi della città, che hanno bisogno di reinventarsi: qui si possono fare cultura e politica, in generale possono essere realizzate tante cose positive. In cinque anni abbiamo dimostrato di poter essere forti e coerenti. Passo formalmente il testimone, ma rimango parte attiva del gruppo e mi auguro di fargli da vicesindaco. Raffaele Erba ci è stato d’aiuto in questi due anni e mezzo, dopo la sua elezione in Regione, sui temi comunali e non solo».

Parola, quindi, allo stesso Erba, consigliere regionale: «Abbiamo lavorato bene in questi due anni e mezzo, personalmente non sono espressione territoriale lecchese ma ne ho fatto molto volentieri parte, cercando di essere presente per sostenere le battaglie condotte a livello comunale, prima fra tutte una maggiore sostenibilità ambientale. Il fattore mobilità dev’essere visto in coabitazione con il territorio comasco, unendo il Lario in una sinergia. Le proposte portate avanti in cinque anni nel Lecchese si sposa con quanto pensiamo a livello regionale. Questi sono due temi chiave, ma lavorando con Silvio in passato ho potuto confrontarmi su diversi temi; si è sempre dato da fare, nonostante i 28 anni ha molto esperienze alle sue spalle, potrà essere un ottimo sindaco con il supporto della squadra Cinque Stelle, locale e non».

A presentare il "gruppo elettorale" è proprio il candidato Silvio Fumagalli: «Sono trenta persone, 19 uomini e 11 donne, alcuni nel Movimento da un decennio. La creazione della lista va indietro nel tempo e affonda le radici alla fine del 2019, tanto che a fine febbraio eravamo pronti per depositarla, non ci siamo ridotti a inizio agosto con i riempilista. Sono contento di quello che è stato fatto fino a oggi, con l’auspicio che queste persone possano lavorare nella prossima Amministrazione». Sul programma: «Sono oggettivamente orgoglioso, perché è lungo e completo. Abbraccia tante tematiche diverse: non siamo monotematici, abbiamo tanti aspetti risolutivi in mente. Ci basiamo sulle piccole cose, non su enti senza delle fondamenta: pensiamo al turista che arriva in centro Lecco e deve avere il modo di orientarsi, qualcosa che oggi manca».

La campagna, nelle prossime tre settimane, viaggerà a ritmi sostenuti: «Venerdì 4 saranno presenti in centro Lecco Danilo Toninelli e Raffaele Erba, lo confermo, per un momento d’interscambio. Successivamente, domenica 13, ci saranno ospiti l’eurodeputata Eleonora Evi, il sindaco di Vimercate Francesco Sartini e, nuovamente, Raffaele Erba. Altri eventi sono in corso di definizione per l’ultima settimana, dato che prima si terranno molti dibattiti sulle emittenti locali».

Galimberti: «Le mie idee»

La parola è passata al candidato Giovanni Galimberti: «Negli ultimi mesi è stato profuso un grande sforzo. Le nostre idee per Lecco sono legate alla voglia di portare energia e coraggio per recuperare il tempo perso. Personalmente sono molto legato alla mobilità, inoltre la città non ha un ruolo centrale nonostante sia il capoluogo della provincia: basta un tamponamento per mandarla in tilt in tutte le direzioni. Bisogna mettere in atto una lunga serie di politiche per incentivare il trasporto pubblico locale, favorendo un interscambio facile in varie aree, affidandole alla gestione di Linee Lecco. Chi arriva in città dev’essere interessato a lasciare il mezzo all’esterno della stessa, per poi accedervi utilizzando un biglietto unico con prezzo calmierato. Un’altra cosa a cui tengo è quello relativo all’assenza di Lecco dai tavoli tecnici che regolano la gestione della linea ferroviaria: la città si deve presentare per dire la propria, altrimenti non può prendere servizi affidabili e rapidi, ma si ritroverà sempre con dei problemi di vario genere».

Alfiniti: «Realtà poco omogenea, serve sicurezza»

Donato Alfiniti, ex comandante della Polizia Locale di Merate, ha chiuso la serie d'interventi: «Ho visto un grande cambiamento relativo a urbanizzazione e mobilità, ma anche nell’insicurezza. Per le persone questo tema ha varie sfaccettature, non è trattabile in senso generale. Dobbiamo tornare alle origini, vivendo alle realtà e restando vicini alle persone: il vigile è un anello di congiunzione tra Amministrazione e cittadini, perché riporta le varie problematiche. Serve semplicità per rendere valide le segnalazioni che vengono raccolte. Abbiamo realtà rese poco omogenee e caotiche, Lecco non dev’essere grande, ma bella e sicura, con prospettive di crescita che la possano rendere unica».