"Lecco Merita di Più - Forza Italia" si presenta: i primi, trentadue candidati per Peppino Ciresa sindaco

Con il supporto di vari sindaci del territorio e alla presenza del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Peppino Ciresa, è stata svelata la lista "Lecco Merita di Più - Forza Italia". La sede scelta è stata "forte", ovvero quella Piazza della Vittoria da cui partì, mesi or sono, anche la campagna del candidato del centrosinistra Mauro Gattinoni. Trentadue nomi, trentadue profili pescati da vari settori della società civile, alcuni con un background politico e altri senza alcun tipo di esperienza in tal senso: «La lista rispecchia un modo diverso di fare politica, spalancando le porte della società civile», ha aperto la serata Beppe Mambretti, coordinatore.

«Persone come Peppino a Ciresa il lavoro lo vogliono finire - ha detto Davide Bergna, coordinatore provinciale di Forza Italia -, ma dover rimettere in piedi una Lecco a terra dopo dieci anni senza manutenzione, grandi opere e anche con la violenza nella sua realtà, è la sfida più importante della sua vita. Il lavoro di ricompattamento del centrodestra è iniziato due anni fa, quindi ha radici lontane. Beppe Mambretti sta lavorando 26 ore al giorno, un grande coordinatore della lista».

«Gattinoni? Non può dire "Cambiamo Passo". E le alleanze...»

Parola, quindi, a Daniele Nava, forzista di vecchia data: «"Peppino Ciresa Sindaco" non è amarcord, ma il guardare al miglior passato per dare un senso al futuro. Questa piazza è uno dei numerosissimi esempi di buona amministrazione realizzati in città durante il nostro governo, interventi che si vedono dappertutto ancora oggi. Da lì, però, è partito un decennio di blackout su troppe cose che contano: manutenzione, lavori pubblici, decoro urbano, parco, rapporti con i commercianti; si sono occupati della parità di genere con tavole rotonde su internet, ordini del giorno dove non c’erano competenze, immigrazione e solidarietà pelosa che sta rovinando il Paese. È stato fatto solo ciò che non andava fatto. Noi abbiamo costruito una lista fatta di persone che vivono la città, non tutte impegnate nella politica attiva, ma tutte hanno fatto qualcosa nella vita, a differenza degli scellerati che ci governano. Gattinoni vuole “Cambiare Passo”? Dobbiamo dirlo noi, non loro, espressione di ciò che c’è stato in dieci anni, peggiorato perché hanno rotto l’alleanza con i moderati di Valsecchi e l’hanno stretta con i comunisti di Anghileri. Peppino è il migliore e noi vinceremo».

«Il percorso è nato da lontano e ha visto il risultato straordinario di un centrodestra unito - ha approvato Alan Christian Rizzi, Sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali di Regione Lombardia -. Avere tutte le liste a sostegno di un solo candidato ci dà grande speranza, perché non avviene ovunque. Chiedo a voi fiducia in queste persone e in questa squadra straordinaria, che vuole il raggiungimento del bene comune. I consiglieri sapranno portare in Comune le vostre istanze».

Ciresa: «Rioni, "Piccola", welfare, lavoro: continuiamo a sognare»

Il microfono arriva a Peppino Ciresa: «Qui mi sento a casa vedendo il nome del CAI Strada Storta. Vogliamo valorizzare i rioni: abbiamo realizzato tante piazzette insieme ai tempi della nostra Amministrazione, inoltre erano stati organizzati tanti concertini in queste location; bisogna vivere queste realtà cose se fossero il centro di Lecco e, per questo, nomineremo un consigliere di quartiere che, anche grazie a un processo di sburocratizzazione intenso, che porterà all’attenzione della Giunta i problemi locali per procedere con la loro soluzione. Abbiamo tantissime idee e un sogno particolare: rendere la “Piccola” un hub dei giovani, un punto di approdo fondamentale per la presenza di scuole, spostando lì l’Informagiovani e creando una struttura dedicata a grandi eventi musicali e sportivi. Vogliamo, inoltre, portare lì un binario che sia la fermata degli studenti, decongestionando la città nell’ora di punta. Altre idee sono dedicate al welfare e all’aiuto al mondo del lavoro, che andrà incontro a momenti non tanto belli; pensiamo alle grandi infrastrutture e alla creazione di posti di lavoro che oggi non ci sono. E, poi, perché non dovremmo attrarre a Lecco i milanesi, offrendogli un posto godibile in cui vivere? Dobbiamo continuare a sognare, come i nostri padri e nonni: pensare oggi può portare a compimento tra vent’anni. Pensavo di non essere abbastanza giovane per questo incarico, ma l’entusiasmo di questa coalizione mi ha travolto e convinto che era un passo da fare».

Dopo la presentazione dei candidati, è Mauro Piazza, consigliere regionale, a chiudere la serata: «Questa lista sfida la sinistra anche su alcuni dei monopòli che la contraddistinguono. La nostra sorpresa è stata nella risposta arrivata dalla città: intensa, naturale e ampia, abbiamo dovuto scegliere chi mettere e non mettere in lista. Lo spirito degli italiani è questo: quando si cade in basso la risposta è spontanea, forte e migliore, contraria all’antipolitica: questo è la cifra della nostra squadra, di cui siamo estremamente orgogliosi. I piedi devono essere per terra, ma lo sguardo in alto: oggi si parla della Lecco 2060, ma non si guarda la Lecco 2020; questo è quello che incarna Peppino».

Lecco merita di più - Forza Italia: la lista

Minuzzo Emilio - capolista

Giovane imprenditore

Consigliere Comunale uscente

Vice Presidente Nazionale Federalimentare

Andreani Alberto

Studente universitario

Già rappresentante degli studenti al Polo territoriale di Lecco — Politecnico di Milano

Cerimoniere e responsabile dei chierichetti nonché membro del Consiglio pastorale della

Parrocchia Maggianico Chiuso

Astorri Giancarlo

Amministratore di condominio e membro di Anaci Lecco

Balossi Pietro

Lavoratore dipendente

Bello Roberto

Commerciante

Membro e Istruttore dell’Associazione Sommelier

Benedetti Silvana

Docente presso il Penitenziario di Monza

Ex Presidente ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali Sezione di Merate

Ex Commissario ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali Provincia di Lecco

Beretta Maria Ancilla

Pensionata

Presidente Provinciale ANMIC - Associazione Nazionale mutilati e invalidi civili

Componente Direttivo Nazionale ANMIC - Associazione Nazionale mutilati e invalidi civili

Bonnal Giovanni

Farmacista

Brigatti Simone

Direttore di produzione presso azienda metalmeccanica

Buratti Giovanni

Ingegnere presso azienda produttrice macchine industriali

Caravia Giovambattista detto Gianni

Tecnico ATS

Colella Loredana

Avvocato e membro di AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori

Corti Michele

Architetto

Tecnico Volontario FAND - Federazione delle Associazioni Nazionali delle persone con disabilità

Dell’Oro Luca

Commercialista

Fiori Francesca

Laureata in Economia e Commercio

Responsabile commerciale azienda informatica

Giornalista Pubblicista

Conduttrice Radiofonica

La Rocca Domenico

Addetto movimento traffico Linee Lecco

Segretario Provinciale UGL Lecco Como

Malugani Laura

Analista e consulente aziendale

Nicola Manfreda

Lavoratore dipendente

Meles Francesca

Laureata in Economia e Commercio

Impiegata

Molinari Danilo

Agente di Commercio

Storico rugbista

Palmisani Felicia detta Licia

Casalinga

Laureata in Giurisprudenza e Mediatrice famigliare

Pelà Cristiano Stefano detto Kristian

Responsabile Gruppo Radioamatori della Protezione Civile

Pistoia Alice

Operatrice Socio Sanitaria Ospedale Manzoni Lecco

Rusconi Alfredo

Pensionato

Già Presidente del CDZ 2

Ex Presidente LTM - Lecchese Turismo Manifestazioni

Sanvito Laura

Laureata in Economia Aziendale

Titolare e tour operator Lake Como Food Tours

Strippoli Davide

Medico Chirurgo e Dermatologo presso Ospedale Manzoni Lecco

Tamagnini Libero

Medico di Medicina Generale

Presidente provinciale sindacato Medici snami

Membro CDA cooperativa Medici Cosma

Membro comitato aziendale ATS Brianza

Referente medicina di gruppo e Presst distretto Introbio

Tavola Chiara

Impiegata Amministrativa ATS

Segretaria Teatro Parrocchiale di Belledo

Segretaria La carovana del sorriso Onlus

Tentori Virginia

Architetto

Già Assessore all'Ambiente al Comune di Lecco

Presidente Provinciale Fare Ambiente

Ticozzi Pietro

Operatore Patronato Cisl

Presidente associazione Oikos che si occupa di disabilità

Vernocchi Raffaella

Casalinga

Volontaria LILT (Lega Italiana Lotta Tumori)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vivenzio Massimiliano

Avvocato

Gia Vicesindaco di Merate

Gallery