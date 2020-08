"Il Paese di tutti", ecco la squadra che accompagnerà Fasoli alle elezioni

Confermata da tempo la ricandidatura alla carica di sindaco di Riccardo Fasoli, è ora ufficiale anche la lista dei candidati consiglieri che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020 con "Il Paese di tutti".

Tra le riconferme Andrea Tagliaferri, già assessore ai lavori pubblici, Sergio Gatti capogruppo, Guido Zucchi e Patrizio Sibella consiglieri uscenti. Tanti i nuovi volti che sicuramente daranno linfa alla attività amministrativa: tra le donne Silvia Nessi, imprenditrice nel settore turistico; Doriana Pachera, ex insegnante; Laura Gisella Bono, componente della consiglio consultivo degli uruguaiani all'estero e addetta ufficio estero in importante azienda mandellese; Francesca Venini, giovane laureata in gestione dell'arte, degli spettacoli e dei media; Luisella Aliprandi, Germana Gaddi, sorella dell'ex consigliere Lino, scomparso lo scorso marzo. Tra gli uomini Leo Callone, conosciuto da tutti per la sua storia sportiva; Igor Amadori responsabile tecnico, Roberto Calvi tecnico progettista, Franco Curioni impiegato tecnico al controllo qualità, Antonio Gaddi commerciante nel settore dell'edilizia e Alberto Maggioni laureando in ingegneria civile e ambientale.

Sostegno politico dal centrodestra

In questa tornata elettorale "Il Paese di tutti", pur mantenendo salda la sua base civica, ha il sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, compagini con le quali ha collaborato in questi anni a livello regionale «ottenendo importanti finanziamenti per il nostro territorio - si legge in un comunicato - Siamo convinti di dovere e poter fare ancora molto per Mandello. Alla base del nostro impegno ci sarà il prosieguo degli interventi già avviati e la partenza degli interventi già previsti e approvati in questi cinque anni. Inoltre altre idee sono pronte a essere messe in cantiere. Il tutto è descritto nel nostro programma elettorale, pronto per il previsto deposito agli atti.

Tutto quanto proponiamo e anche quanto eventualmente verrà avanti di nuovo è e sarà caratterizzato dalla concreta possibilità di realizzazione, dalla cultura all'istruzione, dai servizi sociali alla cura del territorio, passando per la gestione del bilancio comunale. Sarà necessario un proficuo impegno per lo sviluppo turistico di tutto il territorio dove il centenario di Moto Guzzi dovrà essere volano per nuovi investimenti e nuove proposte».

La lista

Luisella Aliprandi

Igor Amadori

Gisella Laura Bono

Leardo Callone

Roberto Calvi

Franco Curioni

Antonio Gaddi

Germana Gaddi

Sergio Gatti

Alberto Maggioni

Silvia Nessi

Doriana Pachera

Patrizio Sibella

Andrea Tagliaferri

Francesca Venini

Guido Zucchi

