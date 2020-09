Elezioni Comunali di Mandello: Riccardo Fasoli si conferma sindaco

Riccardo Fasoli si conferma sindaco di Mandello. Il candidato della lista "Il Paese di tutti" ha vinto, in maniera netta, la tornata elettorale 2020 delle Amministrative nel comune lariano. Le percentuali: Fasoli 68,21%, Balatti 26,49, Goretti 5,3%.

Lo spoglio elettorale si è completato a metà mattina: nei dieci seggi aperti in paese, Fasoli ha collezionato 3.825 voti contro i 1.488 del candidato di "Casa Comune", Sergio Balatti, e i 297 di Eros Goretti di "Un'Altra Mandello".

Un'affermazione piuttosto netta per il sindaco uscente, che è stato subito festeggiato dai componenti della lista, e ha ricevuto i complimenti degli sfidanti (nelle foto in coda all'articolo, è proprio con Balatti). In totale, a Mandello i voti validi sono stati 5.802. Schede nulle 118, bianche 74.

Fasoli: «Contento per gli assessori uscenti»

Queste le prime parole del sindaco eletto: «Siamo contenti perché in questi cinque anni di carne al fuoco ne abbiamo messa tanta, e sono contento per gli assessori uscenti perché significa che il lavoro è stato riconosciuto. Ora cercheremo di capire le preferenze e poi ci concentreremo sui progetti cui vogliamo lavorare in questi cinque anni»

Le reazioni degli sconfitti

«Ero preparato, ma una sconfitta così larga no, i mandellesi si confermano da quella parte, non è bastata la mia figura, il fatto di essere una persona conosciuta - ha commentato ai seggi Sergio Balatti di "Casa Comune" - Ci penseremo nei prossimi cinque anni. Adesso? Tornerò dai miei ragazzi della Cooperativa Arcobaleno, avevo promesso loro che in caso di sconfitta sarei tornato subito da loro».

(In collaborazione con Alberto Bottani)

I dati definitivi sull'affluenza

Per le Amministrative, il dato finale in provincia di Lecco è il seguente (dati Ministero dell'Interno): 64,41%, molto più alto rispetto al 58,64% delle ultime Amministrative 2019, seppure con soli sette comuni coinvolti. Il capoluogo si attesta al 64,41%, mentre Ballabio fa meglio di tutti con il 72,21%. Sueglio non va oltre il 37,01%.

Alle ore 23 di domenica aveva votato il 50% dei lecchesi coinvolti. All'aggiornamento delle ore 19, il 40,85% degli elettori si era recato alle urne. L'affluenza, alle ore 12, si attestava al 17% in provincia.

