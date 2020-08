"Il paese di tutti", Riccardo Fasoli «nel segno della continuità»

Ha preso il via sabato 8 agosto la raccolta firme in appoggio alla presentazione della lista "Il paese di tutti", la formazione civica che ha espresso Riccardo Fasoli, mandellese della frazione di Olcio, a sindaco del paese.

A poche settimane dal fine mandato, il primo cittadino si ripresenta con una compagine di sedici candidati tra cui sei donne. A breve in via di definizione la diffusione del programma da sottoporre al giudizio degli elettori mandellesi. Fasoli, presente sulla piazza antistante il Comune, ha anticipato le linee programmatiche, riferendo di riproporsi «nel segno della continuità. Alcuni degli attuali componenti hanno scelto altre strade legate a motivi professionali e famigliari, con i nuovi e le nuove entrate non mancheranno stimoli finalizzati a una proficua conduzione amministrativa. Proseguiremo nel portare avanti le iniziative per toccare tutti i settori e a ricercare sempre migliorie. Il prossimo anno ci troverà a gestire il grande evento del centenario della Moto Guzzi. Un appuntamento di grande rilevanza che proietterà il nome di Mandello del Lario a livello mondiale, con i conseguenti riflessi a livello turistico».

Entro il 21 agosto il termine utile per la presentazione delle liste in corsa per le amministrative comunali. A sfidare Riccardo Fasoli, la lista di centrosinistra, Casa Comune con il candidato Sergio Balatti e la civica L'Altra Mandello che a ore dovrebbe comunicare il nome della persona che punterà alla poltrona di primo cittadino con i candidati.

Il programma, già preventivamente annunciato, sarà improntato dalla tutela ambientale locale a trasporti e viabilità. Mandello del Lario, comune rivierasco, conta oltre diecimila abitanti, nella passata consultazione del 2015 furono 8.859 gli elettori chiamati al voto.