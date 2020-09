«Ecco Casa Comune: per una Mandello accogliente, sostenibile, bella e aperta»

“Casa Comune per una Mandello Accogliente, Sostenibile, Bella, Aperta con Sergio Balatti uno di noi”. Sullo schermo del cineteatro De Andrè si stagliava ieri sera, mercoledì, la gigantografia del candidato sindaco con riassunti i quattro piloni portanti del programma elettorale della lista civica guidata da Balatti. Una proposta alternativa rispetto all'attuale Amministrazione che il team di "Casa Comune" sta illustrando ai mandellesi in vista del voto amministrativo del 20 e 21 settembre prossimi.

"L'uomo del fare"

L' “uomo del fare” - come ama definirsi il mandellese doc nella corsa alla conquista del municipio di piazza Leonardo da Vinci - ha presentato la squadra che lo supporterà nell'applicazione di quelle che ora, da promesse, nel caso di vittoria dovrebbero divenire realtà attuativa. Ad uno ad uno i candidati chiamati da Balatti hanno reso pubblici i loro programmi e i contenuti per rendere rendere più vivibile ed efficiente Mandello, una cittadina degna dell'accoglienza, della sostenibilità, della bellezza, e dell'apertura, da chi come loro sono mossi dal motto “abbiamo a cuore Mandello”.

Ecco allora l'impegno per «Un paese con un'amministrazione attenta ai diritti di tutti, che non lasci indietro nessuno, nel quale, famiglie, anziani e giovani possano vivere sereni. Un paese consapevole che le scelte di oggi condizioneranno la qualità della vita delle generazioni future. Un luogo da vivere e di cui essere orgogliosi, tra natura e arte, lago e montagna, valorizzandone al meglio il territorio, dal centro alle frazioni. Una comunità che si affaccia al mondo per aprirsi a nuovi orizzonti e opportunità nel turismo, nella cultura nel lavoro con un occhio di riguardo ai giovani».

I nomi in lista

Ecco i nomi dei candidati consiglieri comunali: Barindelli Susanna Erica, Bartesaghi Mariarosa, Cassinelli Angelo Raul, Cereghini Caterina, Conca Valentina, Corti Franco Luigi, Gilardi Maurizio, Gilardoni Andrea, Lafranconi Dario, Lafranconi Guido, Moneta Pierino Lorenzo, Piva Andrea, Tentori Catia, Todde Paola, Valassi Gloria, Valsecchi Giuseppe.

(Sotto, due immagini "non formali" del candidato sindaco Sergio Balatti in versione cuoco durante le feste a Mandello e in sella all'inseparabile bici.

