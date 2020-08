"Il Paese di tutti", il programma degli incontri nelle frazioni

Martedì 1 settembre a Molina "Il Paese di Tutti" presenterà alla cittadinanza il suo candidato sindaco e i componenti la lista elettorale. Sarà il primo di diversi incontri nelle frazioni e nel capoluogo in vista delle prossime elezioni amministrative di settembre.

Il rispetto del distanziamento imposto dal Covid-19 sarà garantito con il posizionamento di posti a sedere nel cortile antistante la Sala civica.

La serata sarà anche occasione di incontro dei cittadini della frazione di Molina con i candidati della lista. Verranno illustrate le proposte contenute nel programma elettorale, con particolare riguardo a quanto coinvolge Molina più direttamente.

Il programma degli incontri

(Meteo permettendo tutti gli incontri si svolgeranno all'aperto)

Martedì 1 settembre a Molina, ore 20.45

Giovedì 3 settembre a Somana, ore 21 (Circolo Cacciatori)

Venerdì 4 settembre a Olcio, ore 21 (Scuola materna)

Lunedì 7 settembre a Maggiana (Sali e Tabacchi)

Martedì 8 settembre in via Oliveti (in attesa di conferma definitiva)

Mercoledì 9 settembre a Mandello basso (in attesa di conferma definitiva)

Lunedì 14 settembre a Moregallo (Avalon)

Martedì 15 settembre a Rongio (in attesa di conferma definitiva)

Mercoledì 16 settembre a Luzzeno (sede Gal)

Giovedì 17 settembre chiusura della campagna elettorale a Molina (sala civica)