Parata di onorevoli di Fratelli d'Italia per Peppino Ciresa. Meloni: «Una vittoria a Lecco per dare un altro segnale al Governo»

Riflettori accesi nel cuore di Lecco per l'arrivo di Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d'Italia. La deputata, come da cronoprogramma, è stata ospite a Lecco nell'ambito del suo tour elettorale che la sta portando in varie località italiane; nella città capoluogo ha portato il suo supporto al candidato della coalizione di centrodestra Peppino Ciresa, che l'ha accompagnata in una passeggiata per le vie del centro città, al termine del quale si è tenuto un breve comizio di fronte a "Il Caffè" di piazza Cermenati. Al fianco del Presidente anche vari onorevoli e l'eurodeputato Pietro Fiocchi, lecchese doc eletto al termine dell'ultima tornata elettorale.

«Abbiamo riunito il centrodestra dopo le elezioni del 2015, quando si cui corse in due fazioni separate, componendo una bellissima lista - ha introdotto Fabio Mastroberardino, coordinatore proviciale di Fratelli d'Italia -. Peppino Ciresa sa che gli esponenti di partito sono presenti al suo fianco in ogni località politica, in Italia e in Europa».

«Ringrazio particolarmente, oltre a Giorgia Meloni, Daniela Santanchè e Lara Magoni per la loro presenza - ha invece spiegato Peppino Ciresa -. Quando ho visto tanti giovani dietro di me ho avuto la forza per affrontare questa avventura al massimo: tutti si devono sentire pronti a fare qualcosa per la nostra città, finalmente anche il centrosinistra ha capito che è ora di cambiare passo, poiché le ultime opere importanti sono state portate avanti dalla Giunta Bodega di cui facevo parte».

Daniele Santanchè, senatrice e coordinatore regionale della Lombardia di Fratelli d'Italia, ha aggiunto: «Sono certa che Ciresa diventerà sindaco e Fratelli d’Italia sarà al suo fianco, oltre che alla sua fantastica squadra. Ognuno di voi può fare moltissimo per riportare Lecco al suo grande splendore».

Meloni: «Da Lecco un altro segnale al Governo»

«Ovunque andiamo troviamo tante persone che vogliono portare avanti il nostro messaggio - ha quindi arringato Giorgia Meloni -. Sapete che siamo un partito che mai ha tradito e mai lo farà, neanche quando saliremo al Governo nazionale. C’è una politica che non si preoccupa della sua sopravvivenza, ma come missione per i cittadini: vogliamo farlo anche a Lecco, città straordinaria vittima dell’immobilismo della sinistra. Nei piccoli-grandi simboli in qualche metro vediamo un teatro chiuso da anni nella città di Alessandro Manzoni. Possiamo vantare una città che ha una montagna dritta al lago e non ha un porto, oltre a un lungolago adeguato. Siamo un partito produttivista, la ricchezza la creano le imprese del territorio: rifiutiamo la cultura che le fa chiudere e poi le mantiene con il reddito di cittadinanza. Inoltre, in questo territorio si vive un problema d’insicurezza che produce povertà: solo con la sicurezza si difendono i cittadini, le ragazze devono essere libere di andare in giro di notte, i commercianti non devono temere per i loro tavolini. Tutte cose che non si possono fare con la sinistra, che rispettano e coccolano i trasgressori; chi paga le tasse, invece, va bastonato. Dobbiamo investire su colore che i cinesi non potranno mai copiarci, dimostrandoci all’altezza del saper valorizzare. Questo si può fare con Peppino Ciresa e Fratelli d’Italia, dando un altro segnale al Governo nazionale: la democrazia tornerà anche in Italia e restituirà l’orgoglio nazionale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery