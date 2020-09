Il Partito Democratico chiude il ciclo di presentazioni: «Tutti i lecchesi possono riflettersi nella nostra proposta»

Francesca Bonacina, capolista, Clara Fusi, Riccardo Mariani, Roberto Nigriello e Simona Piazza. Cinque assessori uscenti fanno parte della lista dei 32 candidati consiglieri del Partito Democratico che sostengono Mauro Gattinoni nella corsa verso la vetta dell'Amministrazione comunale di Lecco. La loro première, tenutasi nel parco di Villa Gomes a Maggianico, ha chiuso il ciclo di presentazioni della coalizione di centrosinistra: 128 persone inserite nelle liste depositate presso l'Ufficio Elettorale di Palazzo Bovara, il gruppone maggiore nella corsa alle Amministrative.

«Questo è un luogo di cultura e tradizione, la cifra che rappresenta questa lista - ha detto l'attuale vicesindaco Bonacina -. L’attenzione ai rioni e la loro valorizzazione è difficile, a volte ci siamo riusciti e altre no: c’è vitalità da sfruttare. Come capoluogo, noi ricopriamo tante funzioni sovracomunali che a volte stridono con i piccoli nuclei, ma che sono, nello stesso momento, la forza della città. I candidati hanno scelto di mettersi in gioco per la città: tra di loro c'è chi ha esperienza politica e chi è un novizio, preso dalla società civile, dal volontariato e dall'associazionismo. Da assessore alle Pari Opportunità posso dire che la lista ha raggiunto la parità di genere».

«Una squadra incredibile»

«Oggi il Pd si ripresenta con tre alleati importanti e lo fa dopo dieci anni passati a tirare la città fuori dal pantano ereditato - ha sintetizzato Gattinoni -. Nella nostra proposta ogni lecchese può specchiarsi e riconoscersi in maniera serena: abbiamo 128 persone tutte insieme, una squadra incredibile. Ci sarà un lavoro a tappeto da fare, ma non ci spaventa affatto perché abbiamo un progetto che va oltre le ambizioni personali. Abbiamo addosso la carica e la voglia di fare, spirito giusto che ci guiderà nel lavorare pancia a terra in queste tre settimane».

Parola, quindi, a Nicolò Paindelli, che con 21 anni è il candidato più giovane della lista: «Penso sia decisivo che una città come Lecco riparta dalla gente giovane e con entusiasmo», ha detto.

