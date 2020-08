Elezioni 2020: il programma dei civici di Appello Per Lecco in vista delle Amministrative

Dopo l'elenco dei candidati, la lista civica Appello Per Lecco ha depositato anche il programma elettorale in vista della tornata amministrativa del prossimo 20 e 21 settembre. La versione depositata presso il Comune di Lecco si compone di ventuno pagine, divise in cinque macropunti: competitività, continuità, comunità, competenza e condivisione.

