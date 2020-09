Elly Schlein e Rossella Muroni a Lecco a fianco di Mauro Gattinoni

Nella serata di lunedì 14 settembre due big della politica nazionale saranno a Lecco per sostenere la candidatura a sindaco di Mauro Gattinoni. Si tratta di Elly Schlein, vide presidente della Regione Emilia Romagna nella Giunta di Stefano Bonaccini, e della Deputata Rossella Muroni, già alla guida di Legambiente. Dopo il leader della Lega Matteo Salvini in piazza per il centrodestra, ora tocca dunque a due esponenti del centrosinistra.

Dossi: «Ambiente e sociale al centro della campagna elettorale»

«Siamo estremamente felici della presenza di Elly Schlein e Rossella Muroni. Intanto perché alle tematiche di genere si risponde non con la teoria, ma con la pratica: pertanto siamo contenti che siano due donne a guidare questo evento a fianco di Mauro - è il commento di Alessio Dossi, capolista di AmbientalMente Lecco - Inoltre perché la loro storia di impegno ambientale e sociale, trattando questi due temi come due facce della stessa medaglia, parla per loro. Con l'elemento economico e la questione del lavoro si completa così il quadro di una visione a 360° della sostenibilità, che è l'obiettivo che ci poniamo come AmbientalMente nel voler amministrare Lecco».

Anghileri: «Due donne capaci che rappresentano un modo nuovo di fare politica»

«Elly Schlein e Rossella Muroni rappresentano un nuovo modo di fare politica: giovane, capace sia di amministrare che di dialogare con i movimenti ma soprattutto con un punto di vista che mira alla sintesi dei valori della sostenibilità ambientale e della giustizia sociale. È un modello che vorremmo riproporre nella nostra città. È da qui che passa il cambiamento» - chiude Alberto Anghileri, capolista di Con La Sinistra Cambia Lecco.

Maggiori dettagli sulla presenza di Elly Schlein e Rossella Muroni in città - in particolare sulla location e l'orario preciso - saranno comunicati nei prossimi giorni sui canali social di Mauro Gattinoni Sindaco e delle liste a suo sostegno.

