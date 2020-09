«Sostenibilità e sviluppo»: Elly Schlein e Rossella Muroni ospiti di Gattinoni a Lecco

Sostenibilità, giustizia sociale, ma anche le opportunità di sviluppo che queste possono rappresentare per un territorio come quello lecchese che, pur mantenendo la sua vocazione manifatturiera, deve saper guardare anche altrove per generare nuovo lavoro. Un messaggio forte quello lanciato dalla Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein e dalla Deputata Rossella Muroni, sul palco di Piazza Garibaldi insieme alle rappresentanti delle quattro liste che sostengono Mauro Gattinoni.

«Questione sociale e questione ambientale sono per noi inscindibili, e non lo sono per qualche astratta convinzione, per qualche giro di parole, per la ricerca del migliore aggettivo – ha spiegato Elly Schlein - Lo sono perché la qualità della vita delle persone e del pianeta sono intimamente connesse, l’una dipende dall’altra».

«Sono gli stessi temi che AmbientalMente ormai da più di un anno propone e che devono essere al centro dell’azione della prossima amministrazione – spiega il coordinatore Alessio Dossi – Questo è l’impegno che la nostra lista ha deciso di assumersi quando ha deciso di esserci a queste elezioni, spendendo tutte le proprie energie. Auspichiamo dunque che, chi ha a cuore la sostenibilità, decida di accordarci la propria preferenza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery