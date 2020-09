Elezioni Comunali: a Calco affermazione schiacciante per Stefano Motta

Tra i Comuni al voto nel Lecchese nella tornata Amministrativa del 20 e 21 settembre 2020 ci sono anche Sueglio, Calco, La Valletta Brianza, Esino Lario.

Calco: eletto Stefano Motta

A Calco, confermato Stefano Motta, già sindaco anche a Brivio, candidato della lista "Progetto Calco" che ha raccolto 1.883 voti, pari al 74,57%. Battuto Giuseppe Magni di "Tutti per Calco", fermatosi a 642 voti (25,43%). Schede nulle 45, bianche 38. Motta, 53 anni, avvocato, ha ringraziato gli elettori che gli hanno dato fiducia attraverso un breve post sulla pagina Facebook del gruppo.

Il Consiglio comunale di Calco. Sindaco: Stefano Motta. "Progetto Calco": Filippo Maria Anghilieri, Roberta Brambilla, Luca Panzeri, Pietro Pozzoni, Ilaria Ravasi, Matteo Redaelli, Stefano Riva, Maria Suraci. "Tutti per Calco": Giuseppe Magni, Rosa Marianna Comotti, Franco Carli, Federico Nava.

La Valletta Brianza: eletto Marco Panzeri

A La Valletta Brianza, successo e proclamazione dell'unico candidato, Marco Panzeri (nella foto) de "La Valletta 2000", che ha raccolto 1.757 voti. Le schede nulle sono state 152, le bianche 228.

Il Consiglio comunale de La Valletta Brianza. Sindaco: Marco Panzeri. "La Valletta 2000": Peter Sironi, Samuele Panzeri, Mauro Brivio, Ambra Biella, Maurizio Sala, Roberto Fustella, Stefano Nova, Michela Perego, Lino Panzeri, Romeo Ripamonti, Raffaele Cesana, Dario Colombo.

Esino: eletto Pietro Pensa

Pietro Pensa (Stella Alpina, nella foto sotto) eletto sindaco a Esino Lario, dove era l'unico candidato. Superato lo scoglio del 50% dei votanti (per scongiurare il commissariamento, essendo un'unica lista), Pensa ha raccolto 393 voti ed è stato confermato alla guida del paese. Le schede nulle 36, le bianche 27.

Sueglio: eletto Sandro Cariboni

A Sueglio la vittoria è ad appannaggio di Sandro Cariboni, ex sindaco di Bellano, candidato di "Sueglio sopra il Sole" che vince nettamente la sfida con Aldo Petilli ("Rifioriamo Sueglio"): 79,73% a 20,27% le percentuali definitive. Schede nulle 14, bianche 6.

Il Consiglio comunale di Sueglio: "Sueglio Sopra il Sole": Monica Bazzi, Antonella Locatelli, Valerio Arnoldi, Pierpaolo Tabuli, Stefania Girardi, Franco Taglini, Maurizio Mellera. "Rifioriamo Sueglio": Aldo Petilli, Renata Cantini, Michele Maria Farina.

I dati definitivi sull'affluenza

Per le Amministrative, il dato finale in provincia di Lecco è il seguente (dati Ministero dell'Interno): 64,41%, molto più alto rispetto al 58,64% delle ultime Amministrative 2019, seppure con soli sette comuni coinvolti. Il capoluogo si attesta al 64,41%, mentre Ballabio fa meglio di tutti con il 72,21%. Sueglio non va oltre il 37,01%.

Alle ore 23 di domenica aveva votato il 50% dei lecchesi coinvolti. All'aggiornamento delle ore 19, il 40,85% degli elettori si era recato alle urne. L'affluenza, alle ore 12, si attestava al 17% in provincia.

