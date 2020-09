Sueglio, il neosindaco Cariboni: «La priorità è tenere aperto il Comune»

Il primo obiettivo, a Sueglio, era superare lo scoglio di avere due liste, e scongiurare così il commissariamento del Comune. La missione è stata centrata, qualche settimana fa, quando Sandro Cariboni si è candidato con la lista "Sueglio sopra il Sole". E proprio l'ex primo cittadino di Bellano ha vinto la tornata elettorale del 20 e 21 settembre, con il 79,73% dei voti contro il 20,27%.

Ma i problemi, per il Comune di Sueglio, non sono certo finiti qui. «Sono contento - commenta Cariboni a Lecco Today dopo la proclamazione di oggi - perché dopo la mia candidatura ci credevo. A seguito di varie vicissitudini nell'ultimo mese, ho preso in mano la situazione accettando la candidatura, e penso di andare in fondo al programma che ci siamo dati, affrontando le dinamiche che si verificheranno di volta in volta».

Sueglio, paese di 174 anime, con più aventi diritto al voto che residenti (per via di numerosi residenti all'estero), al momento si trova senza dipendenti comunali. «La priorità - spiega con amarezza il sindaco - è tenere aperto il Comune, e anche non perdere qualche contributo da Stato e Regione. Tutto il resto in questo momento è secondario. Devo ringraziare la Prefettura che ci ha dato una grossa mano nell'ultimo periodo e continuerà a farlo, ma dobbiamo mettere mano a questa situazione problematica».

Sullo sfondo c'è un discorso sempre vivo, ma mai affrontato sino in fondo, con il limitrofo Comune di Valvarrone. «Ho ricevuto una mail dal sindaco e ne ho parlato anche il mio futuro vicesindaco (Monica Bazzi, ndr), affinché ci si possa incontrare prossimamente per capire, da buoni vicini, cosa è possibile fare per collaborare».