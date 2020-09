Elezioni 2020, il centrodestra vara un «tavolo dell'amicizia» per il turismo: «Cambio di mentalità e infrastrutture, ecco cosa serve»

Un tavolo tecnico per pensare al turismo. Il passo è di Peppino Ciresa, candidato sindaco di Lecco per la coalizione del centrodestra che ha ospitato, presso la sede di Lecco Ideale sita in via Roma, la première dell'iniziativa promossa da alcuni professionisti lecchesi del settore; a coordinarli Fabio Dadati, albergatore, presidente del Consorzio Albergatori Lecchesi e già Assessore provinciale al Turismo e Coordinatore del Sistema Turistico del Lago di Como. «Le persone al mio fianco sono tutte titolate a parlare sul tema del turismo, seppur su un "tavolo dell’amicizia" - ha introdotto Ciresa -. La squadra è fatta da esperti, che ci mettono la faccia per la mia candidatura e per realizzare la Lecco del futuro, una città aperta al turismo. Vorrei che questo tavolo diventasse ufficiale in caso di elezione, una sorta di consulta del turismo».

«Non è un tavolo "contro"»

«Il rapporto con Mauro Gattinoni e Francesca Bonacina è ottimo, di conseguenza la mia è stata una scelta per Peppino e non contro di loro - ha premesso Dadati -. Abbiamo esperienza tecnica e professionale, l’idea di mettersi insieme nasce dalla volontà di dare slancio alla città: in tanti si sono occupati del tema, ma senza avere una visione complessiva del turismo che possa favorirne sviluppo e lavoro giornaliero. Uniamo settori diversi, un altro elemento importante che farà parte già del corposo documento di sintesi. Vogliamo portare le persone a dormire sul territorio lecchese, passando attraverso determinate keywords che regolino il nostro lavoro: a Lecco serve un’identità, le persone devono scegliere di venirci per dei motivi precisi; per arrivare a questo obiettivo serve un grande operato unitario. Vogliamo essere meno istituzionali e meno concreti, fondamentale è passare anche dal tema dei trasporti: certamente Milano, ma anche interno e di accesso dalle valli. Lecco ha un limite: mancano strutture ricettive e un’area congressuale, magari come quella di Pescarenica dove sorgono Icam, Linee Lecco e pompieri, che possa essere dedicata ai grandi numeri; negli ultimi periodi abbiamo vissuto una fase di cambiamento con “Amici di Lecco”, oltre alle iniziative di Don Davide Milani relative a “Tintoretto” e “Lecco Film Festival”. Per quanto riguarda le produzione televisive, serve una persona di rierimento in Comune».

Laura Sanvito, Tour Operator Lake Como Food Tours, ha aggiunto: «Ci stiamo focalizzando sui punti principali del programma. Per creare un’offerta turistica professionale si parte sempre dalle radici del territorio, che sono rappresentate da lago e montagna, passando dalla fondamentale riqualificazione del lungolago, legame tra acqua e monti. L’idea di Lecco capitale dell’alpinismo la vogliamo portare avanti con convinzione: oltre alla bellezza dei sentieri, bisogna proporre un’offerta di esperienze che porti le persone a sostare qui. Vorrei focalizzarmi anche sul lavoro di Distretto da realizzare, focalizzato, in senso più ampio, verso l’outdoor e il turismo sostenibile, settore in espansione e treno su cui dobbiamo salire; serve un punto di distribuzione dei turisti, non necessariamente in centro, un hub dove sia possibile lasciare il mezzo privato e prendere le informazioni necessarie sugli itinerari da scoprire e percorrere».

Andrea Mauri, professionista e titolare di Lake Como Bike, si è così espresso: «Le proposte possono essere sviluppate immediatamente o ad ampio respiro. Nei lecchesi deve crescere una propensione al turismo che li porti verso il bello, chi sceglie questa la città non cerca qualcosa di simile alla Riviera romagnola, ma qualcosa d’eccellenza. “Grazie” al Covid abbiamo lavorato sul turismo di prossimità, fattore su cui bisogna lavorare ulteriormente con offerte qualificate e qualificanti. Abbiamo parlato anche dei grandi eventi, con potenzialità d’attrattiva notevole: non credo ai fuochi d’artificio, ma alla qualità della proposta che cresce nel tempo. In tanti, inoltre, vanno sul lago in kyte per la presenza di vento, mentre i Piani d’Erna vanno valorizzati anche in favore della grande massa nonostante un territorio più aspro. Tutti andiamo in bicicletta, un settore in forte crescita e con grande richiesta da parte di chi frequenta per più giorni la città. Infine, si avvicinano le Olimpiadi: il movimento Lecco-Milano verrà naturale, dovremo essere protagonisti. Il tutto senza dimenticare le persone meno abili».

«Non solo il Manzoni»

Angelo Rusconi, presidente di Res Musica e docente, ha concluso: «La cultura è nella storia di Lecco, in relazione al turismo dobbiamo puntare a qualcosa che ci renda riconoscibili. C’è un patrimonio diretto e indiretto da sfruttare, che va dall’”Aida”, il cui libretto è stato scritto da Antonio Ghislanzoni, alla “Cavalleria Rusticana” e non è mai stato minimamente utilizzato. Altro punto fondamentale è quello del jazz, che va ripensato in termini di festival. Ovviamente cito Manzoni, che venga ripresentato in termini capaci di una programmazione tale d’attirare interesse non solo locale. Tutto questo passa per un ripensamento di quello che è il sistema della cultura Lecco, partendo dalle stesse modalità di gestione degli spazi e attraverso una rivitalizzazione dei rioni».