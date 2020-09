«Imprevedibili cause di forza maggiore»: rinviata la visita dell'ex Ministro Toninelli a Lecco

Cambio di programma nell'agenda del Movimento Cinque Stelle di Lecco in vista delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi dal candidato sindaco Silvio Fumagalli, venerdì 4 settembre in città non arriverà il senatore Danilo Toninelli per dare il suo sostegno alla causa pentastellata. «Purtroppo, per imprevedibili cause di forza maggiore dettate dall'agenda politica, l'ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà bloccato a Roma per una importante seduta in Senato e non potrà essere presente; l'incontro, per il momento, è stato annullato», hanno spiegato i Cinque Stelle.

